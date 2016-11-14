Макгрегор стал первым чемпионом UFC в двух разных весовых категориях

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал первым в истории промоушена UFC обладателем чемпионских поясов в двух разных весовых категориях.

Будучи чемпионом организации в полулёгком весе, Макгрегор в рамках турнира UFC 205 одержал победу техническим нокаутом над обладателем чемпионского пояса в лёгком весе американцем Эдди Альваресом и завоевал своё второй титул, чего ранее ещё никому не удавалось.

Также в рамках вечера россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу болевым приёмом «кимура» над американцем Майклом Джонсоном. Россиянин на данный момент находится на первой строчке в рейтинге лёгкого дивизиона и в будущем может встретиться с Макгрегором в чемпионском бою.

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