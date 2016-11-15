В Швейцарии установили мировой рекорд по продолжительности серии буллитов

Во втором по престижности дивизионе чемпионата Швейцарии по хоккею обновили мировой рекорд по количеству послематчевых буллитов, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

После ничейного результата в основное время в матче между «Ажуа» и «Ла Шо-де-Фон» команды провели 23-раундовую буллитную серию, за которую нанесли в общей сложности 46 бросков. Решающую шайбу забросил «Ажуа».

Прежний рекорд в 42 броска за серию послематчевых буллитов был установлен шесть лет назад в Германии в матче между клубами «Мюнхен» и «Штраубинг Тайгерс».

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