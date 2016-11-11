Молодёжная хоккейная сборная России обыграла канадцев из OHL в матче Суперсерии

Сборная России по хоккею из игроков моложе 20 лет со счётом 4:3 одержала верх над сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в третьем матче Суперсерии.

Открыл счёт на 6-й минуте нападающий сборной России Герман Рубцов, но уже через минуту канадец Майкл Маклеод гол отквитал. На 16-й минуте Рубцов оформил дубль. Второй период команды провели без заброшенных шайб, а вот в заключительной двадцатиминутке забили сразу четыре раза. На 46-й форвард Дмитрий Соколов сделал счёт 3:1 в пользу россиян, на что канадцы ответили двумя шайбами – на 53-й минуте отличился Адам Машерин, а на 55-й – Энтони Сирелли. Равный счёт канадцам, правда, удерживать пришлось не долго – уже через полминуты после гола Сирелли победную шайбу россиян забросил нападающий Кирилл Ураков.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу в Суперсерии, ранее наша команда со счётом 3:2 в овертайме одолела сборную Западной хоккейной лиги (WHL), после чего во втором матче проиграла ей же со счётом 1:4.

Читайте также:

Любимов из клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» переведён в фарм-клуб

Валерий Ничушкин: после Сочи долго приходил в себя