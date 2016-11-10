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Любимов из клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» переведён в фарм-клуб

10 ноября 2016, 12:44 [ «АН-онлайн» ]

Любимов из клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» переведён в фарм-клуб

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Роман Любимов после неудачного старта сезона отправлен в фарм-клуб «Лихай Вэлли Фантомз», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Такое решение принял генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл.

24-летний Любимов, перешедший в НХЛ летом этого года из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где выступал за ЦСКА, провёл за «Филадельфию» 11 матчей в этом сезоне и смог забросить в них лишь одну шайбу. В среднем Любимов проводил на льду по 9 минут в каждом из матчей, всего форвард совершил 15 бросков по воротам соперников.

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