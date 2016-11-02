Чуда не случилось: «Ростов» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб «Ростов» снова не смог удержать ничью с испанским «Атлетико» из Мадрида. В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» в гостях уступил со счётом 2:1, двумя неделями ранее «жёлто-синие» дома проиграли также с разницей в один мяч (0:1).

Начало матча в Мадриде было равным, однако к середине первого тайма хозяева перехватили инициативу. На 28-й минуте матча нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, номинированный в этом году на премию «Золотой мяч», открыл счёт после неудачной игры форварда «Ростова» Сердара Азмуна в своей штрафной. Однако уже через две минуты Азмун исправил свою ошибку и сравнял счёт.

Во втором тайме «Ростов» явно играл на удержание счёта, и это у него почти получилось – ростовчане не дотерпели до финального свистка буквально несколько минут. Победный гол «Атлетико» забил лишь на третьей компенсированной ко второму тайму минуте – дубль оформил Гризманн. При этом второй гол «Атлетико» получился очень похожим на первый, только в этот раз неудачно сыграл хавбек «Ростова» Александр Гацкан, который после подачи скинул головой мяч на ногу Гризманну, выведя нападающего «Атлетико» один на один с голкипером Сосланом Джанаевым.

К слову, вратарь «Ростова» оправдал в матче свой вызов в национальную сборную, сыграв на высоком уровне. За игру «Атлетико» нанёс по воротам российской команды 31 удар, восемь из них пришлись в створ.

Результаты других матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов выглядят следующим образом:

Бешикташ - Наполи – 1:1;

Лудогорец - Арсенал – 2:3;

Базель - ПСЖ – 1:2;

Бенфика - Динамо (Киев) – 1:0;

Боруссия (Мёнхенгладбах) - Селтик – 1:1;

Манчестер Сити - Барселона – 3:1;

ПСВ Эйндховен - Бавария – 1:2.

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