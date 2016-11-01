«Дерби всея Руси», странный матч на Урале и всё, чем запомнился 12-й тур РФПЛ

Домашней победой казанского «Рубина» над московским «Локомотивом» со счётом 2:0 завершился 12-й тур Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ).

На протяжении первого тайма гости смотрелись предпочтительнее, однако, не смогли реализовать свои голевые моменты, к концу второго тайма инициатива перешла к хозяевам, которые забили два гола со стандартов. На 69-й минуте после подачи штрафного у ворот «Локомотива» голкипер «железнодорожников» Маринато Гилерме ошибся на выходе и оставил ворота пустыми, после чего Максим Канунников открыл счёт. На 77-й минуте футболисты забили второй мяч – после очередной подачи со штрафного Жонатас отправил мяч в дальний угол ворот Гилерме, который даже не попытался прыгнуть за снарядом.

Центральным матчем 12-го тура стало главное дерби страны «Спартак» – ЦСКА. «Красно-белые» владели инициативой с самого начала и уже на 19-й минуте открыли счёт – отличился полузащитник Денис Глушаков. На 69-й минуте счёт, правда, мог сровняться, если бы арбитр встречи Алексей Николаев за игру рукой защитника «Спартака» в штрафной площади назначил в ворота хозяев пенальти. Сам судья, однако, момента видеть не мог, так как находился к нему спиной, а подсказки боковой арбитра не последовало. Позже бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд заявил, что неназначенный одиннадцатиметровый – грубейшая ошибка судейской бригады.

Положение ЦСКА усложнилось вдвое, когда нападающий «Спартака» Зе Луиш на 76-й минуте сделал счёт 2:0 в пользу своей команды, однако, на 82-й минуте вышедший на замену форвард ЦСКА Карлос Страндберг смог «размочить» счёт. После этого у «армейцев» было несколько возможностей свести матч к ничьей, но итоговый счёт на табло установили всё же игроки «Спартака» – на 89-й минуте дубль оформил Зе Луиш, и «красно-белые» одержали первую за три года домашнюю победу над ЦСКА. «Армейцы» же проигрывают второй матч подряд – в прошлом туре ЦСКА уступил «Локомотиву». Два из двух столичных дерби в сезоне-2016/17 пока не в пользу «армейцев».

Тем временем, не меньше внимания футбольная общественность уделила результату матча «Урал» – «Терек», завершившегося победой грозненской команды со счётом 4:1. Ведя со счётом 1:0 игроки «Урала», что называется, сами «привезли» себе три из четырёх голов, при этом в перерыве матче при счёте 1:1 букмекерские коэффициенты на победу «Терека» обвалились почти вдвое. Это вызвало определённые вопросы о том, не носил ли матч договорной характер. Особенно остро вопрос встал ввиду того, что «Урал» и «Терек» в сезоне-2015/16 уже подозревались в организации договорного матча, доказать это, правда, тогда не удалось. Обстоятельства же последнего матча ещё предстоит тщательно разобрать – о намерении дать РФПЛ соответствующее поручение сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Стоит отметить и ещё одно странное сходство этих двух матчей – после каждого из них в отставку подавали главные тренеры «Урала». В 2015 году после матча с «Тереком» пост покинул Виктор Гончаренко, а в этот раз уйти в отставку решил преемник Гончаренко – Вадим Скрипченко.

Вопреки надеждам болельщиков «Спартака» санкт-петербургский «Зенит» в 12-м туре трёх очков не упустил. Клуб из «северной столицы» дома обыграл «Томь» с минимальным счётом и не отстал от «красно-белых» в турнирной таблице чемпионата России. «Томь» же продлила свою безвыигрышную серию до пяти матчей.

Пермский «Амкар» на своём поле также с минимальным счётом обыграл «Ростов» и сравнялся по очкам с идущим на пятой строчке в турнирной таблице «Краснодаром», который в 12-м туре сыграл в гостях вничью (0:0) с махачкалинским «Анжи».

Со счётом 1:0 завершился и матч между «Оренбургом» и самарскими «Крыльями Советов», благодаря победе «Оренбург» покинул зону стыковых матчей и всего на два очка отстаёт теперь от московского «Локомотива».

Тульский «Арсенал» в 12-м туре дома со счётом 2:0 уступил «Уфе», таким образом, туляки не могут выиграть уже десять матчей кряду – последнюю и единственную победу в этом сезоне «Арсенал» одержал во втором туре в матче против «Рубина». Кроме того туляки имеют худшую в РФПЛ статистику по забитым мячам – 4 гола в 12 играх.

По итогам 12 туров лидирует в чемпионате России «Спартак» с 28 набранными очками, столько же и в активе «Зенита». ЦСКА с 21 очком замыкает тройку лидеров, вплотную к «армейцам» подобрался «Терек», который находится строчкой ниже только за счёт дополнительных показателей.