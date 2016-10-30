Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга в матче 12-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) одержал победу над клубом "Томь" со счетом 1:0, передает "Р-Спорт". Автор гола - Александр Кокорин.

Эта победа вывела «Зенит» в лидеры турнира. Сейчас у клуба 28 очков и он догнал клуб «Спартак», который накануне так лихо переиграл своего давнего соперника – ЦСКА.

Теперь «Зениту» предстоит следующий тур, где он встретится с футболистами "Терека". Но прежде «Зениту» в рамках группового этапа Лиги Европы предстоит сыграть с ирландским клубом "Дандолка".

"Томь" в следующем, 13-м туре РФПЛ, проведет встречу с московским «Спартаком», который, как уже сообщалось, является лидером чемпионата.