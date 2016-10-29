Московский «Спартак» все-таки смог одолеть давнего соперника – клуб ЦСКА. Главное осеннее дерби в рамках 12-го тура Российской футбольной Премьер-лиги закончилось уверенной победой «красно-белых» со счетом 3 : 1.

Соперники встретились 29 октября на поле «Открытие-Арена» в Тушино, передает «Лента.ru». На 19-й минуте матча полузащитник «красно-белых» Денис Глушаков «распечатал» ворота соперника, а его коллега по команде Зе Луиш преимущество «Спартака» удвоил на 76-й минуте. Третий мяч в ворота ЦСКА забил все тот же Зе Луиш.

По итогам игры у «Спартака» 28 очков и первое место в турнирной таблице РФПЛ. Клуб ЦСКА занимает третью строчку.

Сообщается, что у болельщиков "Спартака" полиция изъяла два мешка пиротехники. Фанаты ЦСКА тоже "отличились": написали на заранее утвержденном плакате "Ненавидим Спартак", но и их полиция вычислила.