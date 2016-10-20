«Ростов» сопротивлялся, но проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб «Ростов», дебютировавший в этом сезоне в розыгрыше Лиги чемпионов, в матче 3-го тура группового этапа принимал на своём поле испанский «Атлетико» из Мадрида.

«Матрасники» в этом сезоне не знают поражений ни в одном турнире и лидируют в чемпионате Испании, обгоняя «Реал», «Барселону» и «Севилью». При этом состав, который тренер «Атлетико» Диего Симеоне привёз в Ростов, говорил о том, что команда не воспринимает «Ростов» как заведомо «проходного» соперника. Решение Симеоне не оставлять свои козыри на скамейке запасных в итоге оказалось верным – «Ростов» на протяжении всего матча показывал слаженную игру в обороне и оставлял мало пространства игрокам «Атлетико» на подступах к штрафной.

По окончании первого тайма за гостями оставалось лишь позиционное преимущество, но не преимущество в счёте. Забить «Атлетико» удалось лишь на 62-й минуте встречи – отличился полузащитник Янник Феррейра-Карраско. После пропущенного гола «Ростов» не «развалился» и в концовке матча стал действовать активнее и создавать потенциально опасные моменты. Были у «Ростова» и возможности убежать в контратаку, но воспользоваться ими хозяева так и не смогли – 1:0 в пользу «Атлетико».

Благодаря трём победам в трёх матчах группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» занимает первое место в своей группе с 9 набранными очками. На втором месте с 6 очками идёт немецкая «Бавария», обыгравшая в 3-м туре голландский ПСВ со счётом 4:1. Клуб из Нидерладнов расположился на третьем месте с 1 очком – столько же и у идущего последним «Ростова».

Результаты других матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов выглядят следующим образом:

Арсенал - Лудогорец – 6:0;

ПСЖ - Базель – 3:0;

Наполи - Бешикташ – 2:3;

Динамо (Киев) - Бенфика – 0:2;

Селтик - Боруссия (Мёнхенгладбах) – 0:2;

Барселона - Манчестер Сити – 4:0;

Ростов - Атлетико (Мадрид) – 0:1;

Бавария - ПСВ Эйндховен – 4:1.

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