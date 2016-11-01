Дмитрий Чудинов встретится с Мартином Мюрреем 12 ноября в Монако

Российский боксёр, бывший временный чемпион мира в среднем весе по версии WBA Дмитрий Чудинов 12 ноября в Монако проведёт поединок во втором среднем весе против Мартина Мюррея из Великобритании.

Напомним, что Чудинов должен был провести бой против немца Артура Абрахама, но тот получил травму и вынужден был отказаться от поединка.

30-летний Чудинов в профессиональной карьере одержал 19 побед (12 нокаутом), потерпел одно поражение, а два боя завершились ничьей. В активе 34-летнего Мюррея 33 победы (16 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. В феврале 2015 года Мюррей встречался со знаменитым казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и проиграл техническим нокаутом. Также одним из соперников британца был немец Феликс Штурм, с которым дважды встречался на ринге родной брат Чудинова – Фёдор.

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