Боксёр Поветкин и боец ММА Харитонов основали свою промоутерскую компанию

Российский боксёр-супертяжеловес, обязательный претендент на пояс чемпиона мира по версии WBC Александр Поветкин и ветеран смешанных единоборств, один из самых известных российских бойцов ММА Сергей Харитонов создали свою промоутерскую компанию «Корпорация чемпионов».

«Создана промоутерская компания «Корпорация чемпионов». Ее учредители – Александр Поветкин, Сергей Харитонов, тренер Руслан Кривуша и бизнесмен Эдуард Филбегер», – сообщили в пресс-службе клуба «Витязь Fight».

Уже известно, что контракты с «Корпорацией чемпионов» заключили чемпионы мира по кикбоксингу Тимур Айляров и Алим Набиев.

Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года, в профессиональном боксе одержал 30 побед (22 нокаутом) и потерпел одно поражение. Ближайший бой Поветкина запланирован на 17 декабря в Екатеринбурге, а его соперником должен стать канадец Бермейн Стиверн, занимающий вторую строчку в рейтинге WBC. Харитонов в своей профессиональной карьере провёл 28 боёв, в которых одержал 23 победы (22 досрочно) и потерпел 5 поражений. В активе Харитонова победы над такими именитыми соперниками, как Фабрисио Вердум, Алистар Оверим, Андрей Орловский и Педро Риззу. 4 ноября россиянин примет участие в турнире Bellator 163, соперником Харитонова станет американец Хави Айала.



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