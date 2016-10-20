Определился соперник Харитонова по бою, который пройдёт 3 декабря в России

Ближайшим соперником знаменитого российского бойца ММА Сергея Харитонова станет бразилец Францриссо Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши свет». Бой пройдёт 3 декабря в Екатеринбурге под эгидой промоушена MixFace.

На счету 32-летнего бразильца, который начал профессиональную карьеру в 2013 году, 8 побед (4 нокаутом). В активе 36-летнего Харитонова 23 победы (13 нокаутом). Российский тяжеловес побеждал таких именитых бойцов ММА и К-1, как Фабрисиу Вердум, Алистар Оверим, Андрей Орловский, Андерсон Силва, Жером Ле Банне, Кенни Гарднер, Педру Риззу, Сэмми Шилт.

Последним соперником Харитонова был американец Гадрнер, которого россиянин нокаутировал два раза подряд.

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