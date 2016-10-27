Травмированного Кличко в бою против Джошуа заменит Молина

Непобеждённый британский боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа 10 декабря будет защищать свой титул в бою против американца Эрика Молины, сообщает издание Mirror.

Напомним, что на 10 декабря был запланирован бой Джошуа против украинца Владимира Кличко, однако, последний не сможет выйти на ринг из-за травмы голеностопа.

В активе 27-летнего Джошуа 17 побед (все нокаутом) и ни одного поражения, 34-летний Молина в профессиональной карьере одержал 25 побед (19 нокаутом) и три раза проиграл.

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