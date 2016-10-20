Андрей Сироткин: Я уверен в победе Мэнни Пакьяо

Все фанаты бокса с нетерпением ждут поединок экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (58-6-2, 38 КО) и чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO 27-летнего американца Джесси Варгаса.

Многие известные боксеры, в том числе Флойд Мэйвезер и Хосе Рамирез, уже поделились своими ожиданиями от предстоящего поединка. Не остался в стороне и чемпион WBC Asia Андрей Сироткин, который также с нетерпением ждет выступление двух ярчайших боксеров. По словам Андрея, у Пакьяо больше шансов одержать победу.

«Я очень жду этот поединок, он обещает быть более, чем интересным. Джесси Варгас младше Пакьяо на десять лет, поэтому, безусловно, он даст темп. Но я уверен в победе Мэнни, и большая вероятность, что он может одержать досрочную победу» - сказал Сироткин.

Напомним, что бой Пакьяо vs. Варгас состоится 5 ноября в Лас-Вегасе, штат Невада, на арене «Thomas & Mack Center».