Боксер Руслан Чагаев объявил о своем уходе из большого спорта

Бывший чемпион в тяжёлом весе по версии WBA Руслан Чагаев официально завершил свою карьеру в большом спорте. Принять такое решение его вынудили проблемы со здоровьем.

Бывший менеджер боксера Тимур Дугазаев рассказал, что у спортсмена серьезные проблемы со зрением. Чагаев решил не проводить прощальный поединок, поскольку это могло негативно отразиться на состоянии его здоровья.

Ранее Чагаев был лишен чемпионского титула, однако Всемирная боксерская ассоциация WBA вернула ему звание. Бывший обладатель пояса Лукас Браун, отправивший Чагаева в технический нокаут, был дисквалифицирован после того, как его тест на допинг дал положительный результат.

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