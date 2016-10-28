Бивол проведёт рейтинговый бой против Махтеенко 29 октября в Екатеринбурге

Перспективный российский боксёр, временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол 29 октября в Екатеринбурге проведёт рейтинговый бой против Евгения Махтеенко, выступающего за Чехию.

Поединок состоится в рамках турнира по профессиональному боксу «Ратиборец», организованного совместно компанией «Рать» и крупнейшей в России промоутерской компанией «Мир бокса».

В активе небитого россиянина, чьи интересы представляет «Мир бокса», 7 побед (6 нокаутом). Последнюю победу Бивол одержал 21 мая этого года над Феликсом Валерой из Доминиканской Республики, в этом бою россиянин выиграл титул WBA. Махтеенко в профессиональной карьере провёл 13 боёв, в которых одержал 8 побед и потерпел 5 поражений.

Со-главным событием вечера станет поединок в супертяжёлом весе между обладателем чемпионского пояса WBC Eurasia Pacific Сергеем Кузьминым и чемпионом США по версии WBA NABA Майком Шеппардом.

Кроме того, в рамках турнира состоится бой между россиянином Никитой Кузнецовым и филиппинцем Ласпинасом Реем (в случае победы россиянин сможет претендовать на титульный бой), а также женский поединок, в котором встретятся россиянки Патима Айшалова и Ирина Серебренникова.

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