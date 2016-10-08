За несколько часов петиция в защиту Емельяненко набрала 47000 подписей

Продолжение в интернет-петиции получил скандал вокруг заявления президента ММА Фёдоров Емельяненко о недопустимости участия детей в возрасте до 12 лет в боях наравне со взрослыми-профессионалами.

Напомним, что в поединках участвовали сыновья президента Чечни, один из которых, 10-летний Ахмад, выиграл нокаутом. Осуждающий пост вызвал бурю негодования и оскорбления со стороны чеченцев. Некоторых сторонники Емельяненко уже вызвали на поединки. Сам Рамзан Кадыров призвал друзей в своем блоге воздержаться от переходов на личность «русского богатыря», который якобы уже признал неправоту и удалил пост с осуждением.

Сегодня на сайте change.org появилась петиция к Президенту России Владимиру Путину в поддержку Федора Емельяненко с просьбой обратить внимание на конфликт и оградить от несправедливых нападок, как пишет автор, великого спортсмена. Как сообщил в своём блоге президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, за первые же часы она собрала более 47000 подписей: «Мы считаем своим долгом поддержать Федора Владимировича, ибо для нас он, прежде всего, величайший самбист, показавший всему миру эффективность российского самбо и силу настоящего русского характера. Мы искренне надеемся, что стороны возникшего конфликта придут к взаимопониманию и пожмут друг другу руки, ведь они заняты общим делом - развитием любимого спорта».

Известно, что официальные представители федераций самбо комментируют подобные события разве что в исключительных случаях. Впрочем, неодобрительно к соревнованиям, где допускаются нокауты детей, отнеслись не только те, кто встали на сторону Емельяненко, включая депутата Госдумы Николая Валуева. Например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал надзорные органы и детского омбудсмена проверить правомерность таких состязаний. Запрос в Грозный отправил и Минспорта.

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