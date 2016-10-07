За Федора Емельяненко вступился Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики вмешался в конфликт с Федром Емельяненко и его комментариями относительно недопустимости детских боев. Кадыров в Instagram призвал оппонентов не переходить на личности.

Рамзан Кадыров таким образом встал на сторону президента Союза ММА России Фёдора Емельяненко, который ранее подверг резкой критике детские показательные выступления на турнире "Ахмат-2016", передает «Лайф». Глава Чечни обратился к подписчикам в Instagram с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи оскорбительного характера. Кадыров уточнил, что те, кто оскорбит Емельяненко, уже не будет считаться другом Кадырова.