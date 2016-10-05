Емельяненко: Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА

Знаменитый российский боец смешанных единоборств, президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко осудил проведение поединков между детьми на турнире Grand Prix Akhmat 2016.

«Мы в первую очередь должны служить примером для подрастающего поколения и заботиться об их здоровье. Участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому состоянию ребенка, а также и психологическому, – приводит ТАСС слова Емельяненко. – Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более это нельзя оправдывать».

Напомним, что 4 октября в столице Чеченской Республики состоялся турнир по ММА Grand Prix Akhmat 2016, в котором, в том числе, участвовали дети, среди которых были три сына главы Чечни Рамзана Кадырова: 10-летний Ахмад, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам – все они одержали в своих боях победы.

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