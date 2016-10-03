В Волгограде завершился розыгрыш Кубка России по ММА

Представители Южного федерального округа (ЮФО) заняли первое место в неформальном общекомандном зачёте Кубка России по ММА, который завершился в Волгограде.

Бойцы из ЮФО завоевали на турнире три золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей. Вторыми в командном зачёте стали спортсмены из Центрального федерального округа (ЦФО), а замкнули тройку лидеров бойцы из Москвы. Теперь победители турнира встретятся с чемпионами России 2016 года в борьбе за Суперкубок страны, а также войдут в резерв национальной сборной по ММА.

Президент Союза ММА России, знаменитый боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подвёл итоги турнира.

«Я очень рад, что Кубок России второй раз прошел в Волгограде. Волгоградская федерация ММА качественно и слаженно подошла к организации соревнований. Очень важно, что Кубок прошел в городе-герое. Мы воспитываем не только физические качества спортсменов, а также стараемся духовно развивать молодежь, хотим, чтобы они знали и уважали историю, – сказал Емельяненко. – Спортсмены показали хороший уровень подготовки и провели достойные поединки. Большое спасибо всем бойцам и тренерам, а также почётным гостям мероприятия. Мы благодарны организаторам. Спасибо и зрителям, поддержка которых была слышна. Боец порой не слышит тренера и угол, но слышит поддержку болельщиков».

Награды Кубка России по ММА-2016 в индивидуальном зачете распределились следующим образом:

Весовая категория до 61,2 кг: 1-е место Рамазан Амаев (ЦФО ЦСКА), 2-е Армен Гулян (ЦФО ЦСКА), 3-е Расим Адилов (ЦФО ЦСКА) и Фариджулла Курбанов (Москва)

до 65,8 кг: 1-е Рашид Курбанов (ЮФО), 2-е Абдулмуталип Гайирбегов (ЦФО ЦСКА), 3-е Руслан Джамалдинов (ЮФО) и Салих Назирбеков (ЮФО)

до 70,3 кг: 1-е Роман Богатов (ПФО), 2-е Артур Зайнуков (СКФО), 3-е Магомед Мамаев (ЮФО) и Али Абдулхаликов (ЦФО ЦСКА)

до 77,1 кг: 1-е Курамагомедов Рамазан (УРФО), 2-е Ахмедов Юнус (ЮФО), 3-е Газиев Шамиль (ЮФО) и Умалатов Магомед (ЮФО)

до 84 кг: 1-е Мурад Абдулбеков (ЮФО), 2-е Али Эскиев (Москва), 3-е Имам-Шапи Мухтаров (ЮФО) и Гамзатов Рамазан (ЦФО ЦСКА)

до 93 кг: 1-е Магомедхан Ярогиев (ЮФО), 2-е Курбан Омаров (ЮФО), 3-е Ислам Умалатов (ЮФО) и Иса Умаров (ЦФО ЦСКА)

свыше 93 кг: 1-е Георгий Сакаев (ЦФО ЦСКА), 2-е Сергей Шумаев (СФО), 3-е Хусейн Адамов (СКФО) и Муртуз Ибрагимов (СКФО).

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