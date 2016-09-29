Одиннадцать россиян выиграли золотые медали Кубка мира по кикбоксингу

11 российских спортсменов стали победителями завершившегося в Анапе Кубка мира World Cup Diamond/kickboxing WAKO.

В мужском турнире в разделе «Фулл-контакт» медали высшей пробы выиграли россияне Виталий Черней (весовая категория до 67 кг), Юрий Коников (до 71 кг), Мустафа Шарифов (до 81 кг) и Ислам Кумяков (до 91 кг), в разделе «Лоу-кик» победителями стали Азамат Мафедзов (до 63,5-67 кг), Владислав Ревукий (до 81-86 кг) и Евгений Гончаров (до 91 кг), а в разделе «К-1» выиграли Шамиль Гаджимусаев (до 60-63,5 кг) и Артем Хомич (до 81-86 кг).

В женском турнире россиянка Валерия Колошеина победила в разделе «Лайт-контакт» в весе до 55 кг, а Екатерина Лукиных завоевала «золото» в разделе «Лоу-кик» в категории до 48-52 кг.

Особенностью турнира стало то, что всем победителям присваивалось звание «мастера спорта международного класса»

«По итогам Кубка мира лучшими файтерами стали представители команды России, подтвердив в очередной раз свой статус «номер 1». Ярко проявила себя в разделе «лоу-кик» команда Маврикия, неплохо выступи в разделе «лайт-контакт» индийские кикбоксеры, также стоит отметить хорошо сформированные команды Казахстана, Киргизии и Узбекистана», – рассказал промоутер турнира Ришат Саяпов. – Оченьзаметно повысилась конкуренция в ринговых стилях».

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