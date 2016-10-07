Боец ММА вызвал на бой чеченца, который оскорбил Емельяненко

Боец ММА из Украины Никита Крылов предложил поединок чеченскому бойцу Абдул-Кериму Эдилову, который подверг критике Федора Емельяненко из-за того, что спортсмен осудил детские бои в Грозном.

Соревнования, вызвавшие столько скандалов, прошли в столице Чечни в минувший вторник. В рамках турнира в боях принимали участие и дети - их выступления объявлялись как показательные, но ребята дрались всерьез, как отметил знаменитый боец Федор Емельяненко. Кстати, в этих боях принимали участие сыновья Рамзана Кадырова: сын президента Чечни десятилетний Ахмад Кадыров нокаутировал своего соперника.

Емельяненко назвал детские бои недопустимыми и получил массу критики в свой адрес, в том числе и от чеченских бойцов.

В свою очередь украинец Никита Крылов возмущен грубостью в адрес Емельяненко и намерен преподнести обидчику «урок вежливости», вызвав его на бой. Эдилов вызов Крылова принял.