Брат Кадырова обвинил Емельяненко в трусости

Скандал с проведением детских поединков по правилам ММА в Чечне набирает обороты. Депутат Государственной Думы Адам Делимханов жестко ответил бойцу Федору Емельяненко, который ранее раскритиковал соревнования.

В своем Instagram Делимханов, являющийся двоюродным братом чеченского лидера Рамазана Кадырова, рассказал о неизвестных широкой общественности подробностях детства известного спортсмена. По сведениям парламентария, юный Емельяненко очень сильно боялся «нормальных ребят». Также у Делимханова вызывает сомнения моральный облик Емельяненко. Депутат написал, что боец воспитал «брата-наркомана». Под последним подразумевается младший брат Емельяненко Александр, осужденный за изнасилование.

Ранее «АН-онлайн» писали о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обратить внимание на проведение детских боев надзорные органы.

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