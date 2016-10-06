Песков призвал надзорные органы обратить внимание на детские бои в честь Кадырова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что надзорным органам следует обратить внимание на трансляцию детских боев без правил, приуроченных ко дню рождения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Песков заявил, что нокаутирование ребенка - весомый повод для того, чтобы произошедшим заинтересовались соответствующие органы, тем более, если событие транслировалось по телевидению. Однако, по его мнению, он не может быть уверенным в том, что все происходило так, как это было показано, поэтому пока следует избегать каких-либо оценок случившегося. Песков подчеркнул, что разбираться в ситуации должны надзорные органы, поскольку это их сфера деятельности.

Напомним, бои были приурочены к юбилею Кадырова и в них приняли участие трое детей главы Чечни, один из которых, 10-летний Ахмад, нокаутировал своего противника.

Читайте также:

Емельяненко: Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА

См. все новости дня