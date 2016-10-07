Сироткин: Я поддерживаю Федора, на детском уровне спорт должен быть любительским

Уже несколько дней на просторах интернета идет острая полемика, причиной которой стали детские показательные бои организации Ахмат в Чечне и недовольство общественности тем фактом, что дети могли подвергаться риску во время этого турнира. Первым свое негативное мнение выразил президент Союза ММА Федор Емельяненко, что повлекло, в свою очередь, шквал обвинений и оскорблений со стороны спортсменов и медийных личностей из Чечни.

Многие бойцы и звезды ММА уже высказались в поддержку Емельяненко, также не остались в стороне и профессиональные боксеры. Одним из первых, кто поддержал "Последнего Императора" стал чемпион WBC Asia Андрей Сироткин.

«Я считаю, что на детском уровне спорт должен быть любительским, потому что ММА, в первую очередь, это травмоопасный вид спорта. Поэтому главной задачей должно быть обеспечение безопасности детям, которые занимаются ударными видами спорта.

К тому же, спорт должен постепенно прививать ребенку уважение к сопернику, дисциплину, воспитывать в нем характер. Ключевое слово – "постепенно". Когда детям по восемь лет, а им, грубо говоря, ставится задача на "уничтожение" соперника – это неправильно. Я поддерживаю Федора Емельяненко в том, что были нарушены правила проведения таких показательных турниров с участием детей. Я думаю, что эта ситуация подлежит тщательному рассмотрению и разбирательству».

Помимо Андрея Сироткина, большую поддержку оказал украинский боец UFC Никита Крылов, который готов отвечать за свои слова даже в октагоне.