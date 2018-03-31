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Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть3)

31 марта 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть3)
globallookpress.com

Ещё находясь в России, я сказал одному канадцу, что Канада, по сравнению с Россией, отсталая страна. Он, конечно, возмутился,  но был вынужден согласиться, когда я ему пояснил тот неоспоримый факт, что Канада отстаёт от России по времени, как минимум на 8 часов, если сравнивать с Москвой, и почти на сутки, если сравнивать с самой восточной частью России-Чукоткой. Кстати, именно там — на Чукотке начинается  каждый новый день и год на земном шаре. Но русофобы и пиарщики «просвещённого» Запада и тут украли у России её первенство, и назвали не её, а Японию страной восходящего солнца. Так вот: над Японией солнце восходит почти через три часа после того, как оно взошло над Россией, на мысе Дежнёва. 

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть1)

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть1)

 

 А  теперь, когда я пожил в Канаде, я готов доказать и другие её отставания. Для большей объективности я приведу и российские отставания, которые ей, конечно, надо устранять. 

Самое постыдное отставание России, на которое, в первую очередь, обращают внимание практически все иностранцы — это состояние туалетов. По ним, почему-то, судят о всей стране. Поэтому россиянам надо, просто в срочном порядке, изменить своё отношение к туалетам. Для ликвидации этого позора, компрометирующего всю страну, нужны, буквально национальные программы на всех уровнях. А сделать это несложно. В первую очередь, надо обязать всех хозяев  ресторанов, кафе, крупных магазинов, автозаправок и т.д. обустроить «евро туалеты»  с правом их бесплатного посещения всеми желающими, а не только клиентами. В Канаде и в США я заметил очень эффективную меру воспитания нарушителей каких-либо государственных правил и решений. Это размеры штрафов. Они настолько высоки, что, как говорится, будет себе дешевле, обустроить этот туалет и «зазывать» в него всех прохожих.   Сложнее с локальными очистными сооружениями частных домов. Но на их обустройство можно направлять средства, предусмотренные на экологические программы.  Тем более, что достаточно большие средства поступают из-за рубежа  различным НКО экологической направленности. И это будет правильно. А также, можно обязать банкиров выделять для этих целей беспроцентные кредиты.

Ради  повышения престижа России могут немного и поубавить свою жадность. Сильно не похудеют. Тогда отставание России в этом  «дурно пахнущем» вопросе можно  решить лет за 10.

Теперь о другой беде России-это коррупция. Здесь, конечно, всё значительно сложнее и штрафами её не решить. Системной борьбы с коррупцией я пока не вижу. Свои предложения по этому вопросу я направлял президенту России, но в ответ получил только уведомление, что почта работает исправно. Здесь могу только выразить надежду, что в этом вопросе мы отстаём от Канады не более, чем на 50 лет. Эта цифра обусловлена тем, что сами канадцы считают, что 50 лет назад у них была такая же ужасная коррупция. Этот вопрос можно решить лишь повышением требований народа к своим избранникам-депутатам.

В вопросе выборов нам бы позаимствовать опыт перелётных птиц. Всё лето они конкурируют друг с другом, обустраивая гнёзда и выращивая птенцов. Но как только наступает время серьёзных испытаний-дальний перелёт, они забывают о всех былых распрях, и, руководствуясь каким-то коллективным разумом, выбирают себе вожака. И делают они это совершенно безошибочно. Не то что люди. Ведь, даже представить себе невозможно, чтобы какой-нибудь вожак-гусь сознательно привёл свою стаю на простреливаемое со всех сторон поле, а сам спрятался в тёплом, сытном немецком курятнике. Где бы и нам взять такой коллективный разум?  

В России начали строить нормальные автодороги. Пока только на федеральном уровне. Но я уверен, что с ликвидацией  всеобщей коррупции, прекратится разворовывание бюджетных средств, и тогда все дороги будут приведены в надлежащий вид. Следовательно, и в этом вопросе мы отстаём от Канады тоже не более, чем на 50 лет.

А вот по железным дорогам (по их состоянию, развитию сетей, электрификации и т. д.), думаю, Канада никогда не догонит Россию. И не потому, что они ей не нужны.  Дело в том , что  автоперевозчики имеют мощнейшее лобби во властных структурах, и они никогда не позволят железнодорожникам составить им достойную конкуренцию. Здесь нужна политическая воля, вмешательство госплана, а их в Канаде нет и пока не предвидятся.

Метрическая система мер и весов существует уже около 200 лет. Практически единственная страна,  которая ещё не перешла на неё-это США. Из-за неё и Канада лишь формально приняла эту систему, но практически продолжает поддерживать своего соседа, отставая вместе с ним от России и всего остального мира на эти 200 лет. И устранять отставание пока не торопятся.

Теперь о языках. В Канаде два официальных языка: английский и французский. Они имеют очень странную письменность: пишется одно, а читается совсем другое. Сами языки формировались у разных народов веками под действием каких-то объективных фактов. А вот письменность придумывала национальная элита. При этом, некоторые, придумывая письменность, беспокоились не столько о том,  чтобы повысить культурный уровень своего народа, а, в первую очередь, о том, чтобы чернь, не дай Бог, не смогла подняться до их уровня,  научившись писать и читать.  Вот и намудрили. Такая раздвоенность, как и любая другая, называется шизофренией. От греческого слова «шизо» -раздваивать. В России когда-то было то же самое. Но русский царь Пётр первый, покончил с этой шизофренией, и своим указом повелел писать так, как слышится. С тех пор русскоговорящие дети освободились от зазубривания всех слов по-буквенно. Их мозги освободились для впитывания других, более полезных, знаний. А англоговорящих и франко говорящих детей мне искренне жалко. Сам я был бы круглым двоечником: ненавижу зубрёжку. Думаю, что когда-нибудь они пожалеют своих детей и откажутся от такой письменности. Но сегодня , в этом вопросе они отстают от России, как минимум на 300 лет. 

Некоторые поклонники всего западного возражают мне и говорят о том, что русский язык тоже слишком сложный. Но, во-первых, я здесь говорю не о самом языке, а о письменности, а она в русском языке очень  даже простая.  Во-вторых, все трудности русского языка не искусственно придуманные, а связаны с богатством и многогранностью языка, чего нет в их языках. Например, могут ли они назвать свою девушку «рыбонькой» или «мышонком»?  Получится оскорбление: ты-рыба, или мышь. Грудного ребёнка американки иногда называют «памкин». В переводе получается «тыква». Разве русская мама назовёт так своё дитя?  «Тыковка»-дело другое. Считаю, что учителя в школах, говоря о достоинствах русского языка, должны это делать на таких сравнениях с другими языками.  А если русский язык упростить до информативного, каким является английский, то он станет самым простым в мире. А может и надо разработать упрощённую форму русского языка для иностранцев. Убрать все суффиксы, окончания и падежи, времена обозначать словами «будет» и «было». По-русски это будет звучать очень коряво и примитивно, но ведь именно так говорят англичане и французы. 

Ещё меня очень удивил уровень грамотности (или скорее безграмотности) населения Канады. Первый раз я столкнулся  с этим в 2011 году на празднике «Новая Франция». В Квебеке его празднуют каждый год.  Праздник сопровождается большой, красочной демонстрацией.  Я предложил своему другу Жану: «Давай на следующий год (200 лет со дня нападения  Наполеона на Россию) ты нарядишься  Наполеоном, а я - Кутузовым, и пройдём с лозунгом о том, что за 200 лет Франция и Россия простили всё друг другу». Жан сказал, что вынужден огорчить меня, т. к. здесь никто не знает ни только Кутузова, но и Наполеона.  Вот тебе и «Новая Франция», даже Наполеона (хотя бы в виде торта) не знает.

Второй случай также был связан с участием Жана. Он помогал мне выбрать правильно конверт, в котором Голландское посольство должно было выслать мне Шенгенскую визу из Оттавы. Он почему-то очень долго говорил с работницей почты и вернулся  ко мне явно в расстроенном состоянии. Причиной его расстройства оказалась эта работница почты- студентка, которая в свободное время подрабатывает такой работой. При поиске нужного конверта выяснилось, что она просто не знает, что это за город Оттава ( столица Канады) и где он  находится. Россия, с переходом на западные стандарты образования, может, скоро тоже дойдёт до того, что студенты не будут знать, что это за город Москва и где он находится. Поэтому в этом вопросе я затрудняюсь дать оценку: кто от кого отстаёт и кто кого догоняет.      

Не могу обойти молчанием вопрос государственности. Со времён образования в 15 веке, российское государство никогда не теряло своего суверенитета, всегда было и остаётся  самостоятельным, ни от кого независимым государством. Это и раздражает весь Запад. Какая   из стран может сравниться с Россией в этом вопросе? Ну уж никак не Канада, которая практически продолжает быть английским протекторатом. А все просвещённые страны Евросоюза давно уже находятся под командой США. Военные базы, расположенные в этих странах, строго следят за их «независимостью». И это не российская пропаганда. США даже не скрывают своего влияния на ЕС. Так в американской газете я прочитал программу действий США на 2016 год. Привожу цитату из этой программы: «...принудить страны ЕС сохранить солидарность в вопросе о санкциях в отношении России». Думаю, никому не надо пояснять,  что такое «принудить». Зачастую такие деяния подлежат уголовному наказанию. 

Поэтому меня всегда коробит от слов некоторых политиков, которые говорят: «А вот в развитых, или в цивилизованных странах..»,- при этом, имея в виду любые другие страны, кроме России. Эти политики почему-то не замечают деградации и уничтожения цивилизации  в этих странах. Только вдумайтесь: однополые браки — это ведь никакая не цивилизация, а деградация до уровня Содома и Гоморра. А это было аж 4000 лет назад.  В этих «просвещённых» странах до сих пор легально процветает работорговля. Или продажа женщин, выставленных в витринах, это что-то другое? Я видел это в Амстердаме. В средние века работорговец заставлял жертву показывать зубы, чтобы покупатель не боялся потом разориться на услуги стоматологов. А нынешние продавцы женщин, с целью рекламы товара, заставляют их за стеклом витрины публично выворачиваться чуть ли не наизнанку. Это отвратительное видение испортило мне всё впечатление об Амстердаме. Хотелось скорее принять душ и смыть эти впечатления от «просвещённого» мира.  И вспомнилось, как одна, не слишком просвещённая женщина, на свой манер называла этот город: «Абсердам». Может быть, она была права.

Только полной бездуховностью я могу объяснить действия, так любимого на Западе, журнала «Шарли Эбдо». Даже представить себе не могу такого публичного журнала в России, который бы позволил себе издеваться над чужим горем или чужими религиозными чувствами. Значит, никаких своих чувств у них нет. Есть только деньги. Деньги и больше ничего.  

И я желаю  России отставать, и как можно на  дольше, от такой  «цивилизации».

В России никогда не было рабства и не было колоний. Было лишь присоединение новых

территорий. И жители этих территорий автоматически становились равноправными гражданами России. При этом они сохраняли свой язык, свои обычаи и даже веру. Русские «варвары», в отличие от «цивилизованных» европейцев, не уничтожили ни одной цивилизации, не изгнали никакие народы со своих земель, не загоняли их в резервации,  не снимали с них скальпы и не производили насильственной стерилизации граждан своих стран. 

В Квебеке я посетил индейскую деревню. Это небольшой музейный комплекс под открытым небом. Его назначение, наверное, сохранить и показать быт и образ жизни канадских индейцев. Но ничего этого я не увидел. Сплошная бутафория. Представленная яранга лишь по форме напоминает её, а покрытие-современный брезент. В такой яранге от мороза не спрячешься. Стены своих  строений (наподобие бараков) индейцы изготавливали из коры деревьев. И мне стало интересно: как они крепили кору?  Присмотрелся, оказалось очень просто: стены сделали из фанеры, а кору деревьев пристрелили к ней степплером. И так всё. Даже мокасины индейца  выставлены с фабричным ярлыком. И самое обидное, что во всей Канаде не нашлось ни десятка настоящих индейцев на должности служащих этого музея. Правда, те, которые были, даже белокурые, говорили, что их предки были   индейцами. А вот сувенирный магазин здесь классный. Напрашивается вывод, что всё это устроено ради магазина. Деньги прежде всего.  

Я два года прожил на Чукотке. У меня было много друзей чукчей, и коряков. Никто из русских   никогда не относился к ним, как к каким-то туземцам. Кстати, узнав их поближе, я пришёл к выводу, что народы севера являются более мудрыми, чем южане. Канадские «индейцы» были очень удивлены, когда я рассказал им, что в России «индейцы» сохранили свои языки и культуру, имеют свои территории, радио и телевидение на своих языках, а такая «индейская» республика, как Якутия, имеет даже собственное представительство в Канаде.

Конечно, найдутся люди, которые не согласятся с моим мнением. И их мнение, наверняка, будет сформировано на основании  туристических или других кратковременных поездок.               

Но надо не забывать, что, когда Вас принимают в качестве гостя в любой стране, Вам будут показывать только витрину жизни этой страны. Кроме того, если, например, человек посетит Париж (о чём он мечтал полжизни) и при этом потратит значительную часть своих сбережений, ему будет очень нелегко признаться, что он, на самом деле, потратил деньги зря. Поскольку Париж его ничем не удивил.  Я лично никогда не стремился к зарубежным поездкам, т.к.  считал, что после того, как я объездил, практически, весь Советский Союз, меня уже не сможет удивить никакая Европа или Азия. Судите сами: архитектура Риги, с её Домским собором, городов Вильнюса, Таллинна или Каунаса, с его музеем чертей, средневековой  крепости Бауска ничем не уступают архитектуре европейских городов. Или что более азиатского можно увидеть где-либо после  Бухары, Самарканда и Ташкента?   А к древним достопримечательностям я смог вполне прикоснуться в Армении: Горни, Герхард, Эребуни и т. д.  Кстати, там было много иностранных туристов, а россияне, почему-то об этом ничего не знали. Видимо, Рим и Греция больше распиарены. Вообще россияне, почему-то очень просто «ведутся» на западный пиар. Поэтому, даже слова Французское, Английское или Парижское,  произносятся с каким-то восторженным придыханием. Наверное, и я был, в какой-то мере, под этим влиянием и ожидал чего-то особенного. Поэтому был сильно разочарован обыкновенностью города Парижа, и сразу сказал, что он не годится ни в какое сравнение с нашим Питером. Известную фразу: «Увидеть Париж и умереть», я сразу же дополнил: «от такого обмана». Вообще французы молодцы: они умеют себя восхвалять даже там, где надо было бы помолчать. Например, поинтересуйтесь в честь какого триумфа была возведена Триумфальная арка?  И за время её существования какие войска с триумфом прошли под ней победным маршем?  А вот про Санкт-Петербург я бы сказал: «Увидеть Питер и захотеть вечно жить, чтобы восторгаться его красотой, историей и славой». И разве может сравниться речка Сена с красавицей Невой? Или их метро можно поставить рядом с московским? И, завершая сравнение Парижа с Питером, я обычно предлагал обратить внимание на парижанок и на питерских красавиц.

Вообще своё мнение о Париже я раньше высказывал с опаской. Сомневался: не слишком ли я придирчив. Но эти сомнения мне недавно рассеял один канадский француз (конечно влюблённый в Париж), который побывал в Москве и в Петербурге. Рассказывая о поездке своему другу, он сказал, что Петербург - это тот же Париж, но в четыре раза лучше. Почему именно в 4 раза, не знаю,  это была его оценка. А его брат чуть не свернул себе шею, заглядываюсь на русских красавиц.

В Канаде я не встречал людей, которые бы явно выражали своё недовольство чем-либо. Однажды я, прогуливаясь с внуком-студентом, увидел в городском парке несколько туристических палаток и молодых людей, мирно сидящих рядом с ними. Внук мне объяснил, что это студенты протестуют против высокой цены не обучение в университетах. Я предложил ему подойти к ним, поговорить и узнать подробности. Но внук уклонился от такого предложения, и я понял, что здесь не принято ни только поддерживать недовольных чем-либо людей, но даже проявлять интерес к их проблемам. Так создаётся впечатление, что все всем довольны.

Но, в то же время, я не встречал людей,  которые бы открыто радовались своему образу жизни. Простым примером тому является тот факт, что за 4 года проживания, практически, в зоне массового отдыха, куда летом в выходные дни и в отпуска приезжает по 300-500 человек, я ни разу не слышал коллективного пения.  Большой автокемпинг находится  буквально рядом с нами. Когда покупали дом, даже опасались такого шумного соседства. Но гости автокемпинга оказались очень даже тихими. Они купаются в озере, загорают на пляже или, сидя в пластмассовых креслах, установленных на мелководье, пьют кофе, пиво, вино. Вечерами делают то же самое, сидя вокруг костров. Но никаких споров или песен. Иногда только слышны    коллективные поздравления с днём рождения. 

В связи с этим, мне вспомнился вечер на   рейсовом теплоходе Ростов-Москва, когда его пассажиры, совершенно не знакомые друг с другом люди, с голосом и безголосые, с музыкальным слухом и без него, с удовольствием пели задушевные, любимые песни. Думаю, что здесь нет даже такого российского понятия, как застольная песня. Да и с другими песнями у них всё как-то не так. При случае, я спросил у них о наличии песен о символе Канады-клёне. Оказалось, что таких песен нет. На это я ответил, что клен не является символом России, но он столь симпатичное дерево, что даже я могу им напеть не менее трёх российских песен про клён. Вообще считаю, что именно песнями народ выражает своё удовлетворение жизнью, свою любовь к кому или чему-либо. В споре с канадскими украинцами о фактической принадлежности Крыма я тоже предложил основываться даже не историческими фактами или громкость голосов спорящих, а  фактами всенародного воспевания этих земель. Оказывается таких песен украинцы не успели сложить, а я и тут готов напеть не менее 3 песен о Севастополе. Как говорится, крыть нечем.

Ну, и самое главное, что мне не нравится в Канаде (да и не только в Канаде) - это капиталистический строй. К сожалению, его внедрили и в России. Я родился, вырос, служил и работал в социалистическом государстве. Затем, вместе с другими, вершил перестройку,  не замечая, что при этом, совершенно мошенническим способом, нам подсунули капитализм. Тем, кто родился уже при капитализме, конечно, сравнивать не с чем.  Тем более, что, опасаясь таких сравнений, многие СМИ всячески очерняют советский период нашей Родины, пугают Сталинскими репрессиями и всеобщей беднотой. Не буду отрицать того, что это всё было. Но дело в том, что политическая борьба во всех государствах, а не только в России, всегда была кровавой. Самый яркий пример тому-Великая Французская революция. Но у нас царскую семью тихонько расстреляли в подвале Ипатьевского дома, а не, публично, под одобрительные вопли толпы, рубили им  головы.  Не насаживали эти головы на пики и не носились с ними радостно по всему Парижу. И рубили головы не только членам королевской семьи, но и всем их приближённым, а затем и самим революционерам, сменявшим друг друга. Я даже запутался в их очерёдности. Гильотина работала безостановочно. Парижане приходили на это шоу пораньше, чтобы занять места поближе. И всё нормально потому, что это происходило в «просвещённой» Франции, а не в «варварской» России. А здесь царя Николая второго,  которого, в его время, народ называл «кровавым»,  который, бесспорно виноват во многих бедах России, в том числе, и в доведении страны до революций,  официально признали святым.  А вот французы не заморачиваются такими сентиментальностями, и до сих пор, с достоинством тех времён, распевают марсельезу. Кстати Наполеон вступал в Москву под эту же музыку.Кроме того, некоторые специалисты считают, что количество погибших (и продолжающих гибнуть) в бандитских разборках при перестройке уже превысило количество жертв ГУЛАГА. Я лично этому верю. К сожалению, только среди моих знакомых наберётся не менее 10 таких жертв.  Но, если посмотреть на судьбу самого невинно пострадавшего в годы репрессий, который погиб от непосильного труда на строительстве какого-нибудь канала, то им можно и нужно гордиться, потому что он отдал свою жизнь на пользу Родины, а не в пьяной драке, не в бандитской разборке, или от наркотиков. И сегодня, проплывая на белом теплоходе по этому каналу, Вы, наверняка, будете испытывать не только чувство горечи и вины за тот период, но и чувство благодарности тем, кто с киркой и лопатой, ценой своей жизни построили это прекрасное, так нужное стране, сооружение. Я лично испытывал именно такие чувства. А за что гибли и продолжают гибнуть строители новой капиталистической России?  За передел собственности на, расхищенное ими, всенародное имущество.    

Инициаторы перестройки осуждали коммунистов за их стремление: отобрать у богатых и разделить между всеми. На этой основе и была сформирована  всенародная, государственная собственность. На волне  критики такого процесса они сами отобрали собственность у народа и  рассовали её по своим карманам, назвав это приватизацией. А сколько народного имущества при этом было просто уничтожено? Вдвое больше, чем за период войны с фашистами. Теперь они признают, что приватизация была несправедливой, но, добавляют, что она была законной, поскольку проводилась с соблюдением существующих законов. Утверждаю,  что это не так.  Приватизация была и несправедливой и совершенно незаконной. Это доказывается очень просто: на момент приватизации вся государственная собственность была всенародной собственностью, поэтому распорядиться ею мог только сам собственник-народ. Но его никто и не спрашивал. Никаких референдумов по этому вопросу не проводилось. Да и не могло проводиться,  т. к. было понятно, что народ не дал бы своего согласия на это. Они не догадались даже для имитации народного представительства в этом процессе, сделать руководителей «госкомимущества» (Чубайс и т. д.)  выборными , а не назначаемыми должностями. Просто кучка мошенников, прорвавшаяся во власть, подтасовав некоторые законы, и под лозунгами демократизации страны, нагло разграбили всенародную собственность. И самовольно, опять- таки обманным способом, не спрашивая мнения народа, отменили в России социализм, внедрив капиталистические отношения.

Лучше это или хуже предлагаю Вам, даже не жившим при социализме, решить это самостоятельно, исходя из следующих рассуждений:

Я инженер, поэтому стремлюсь все сложные взаимодействия представлять в простом и понятном виде. Как известно, все действующие в природе, силы можно представить в виде вектора. Вектор имеет точку приложения, направление своего действия и величину. Предлагаю, для простоты понимания, и силу власти выразить в виде вектора.  Точка приложения  силы  то, на что она действует. В случае силы власти, точкой приложения вектора является общество.  И  самым главным в наших рассуждениях будет  направление вектора, т.е. то направление, куда, в конечном счёте, направлены усилия власти. Рассмотрим куда этот вектор направлен при социализме и куда при капитализме.

При социализме, даже в самые трудные и самые несправедливые годы, вектор власти всегда был направлен на укрепление государства и на улучшение жизни общества.  Ведь, наверное, нет сомнений  в том, что даже Сталин и его приближённые не набивали свои карманы и не стремились стать миллиардерами.

А при капитализме вектор власти всегда направлен только на увеличение прибылей кучки капиталистов-олигархов. Если кто-то сомневается в этом, прочтите устав любого акционерного общества. Там написано, что его целью является получение прибыли. И больше ничего, кроме прибыли. А если вспомнить слова К. Маркса о том, что нет такого преступления на которое не пошёл бы капитал из-за прибыли в 300%, становится ясно откуда все преступления и войны.

Защитники капитализма теперь кричат, что Советский Союз распался сам и тем самым доказал нежизнеспособность советского образа жизни, забывая при этом опыт Китая. Это ложь.

С первых же дней существования нашего государства весь капиталистический мир делал всё, чтобы развалить его.

Напомню только об одном, совсем почти безобидном, способе разваливания страны: это  вещание радиостанций  «Голос Америки», «Свобода» и т. д.   Десятилетиями круглосуточно они внушали гражданам СССР, что социализм ущерблен, что только на Западе есть свобода и демократия. И это потихоньку срабатывало. Приведу конкретный пример. Я согласился с их мнением, что у нас общество слишком политизировано: даже детей объединяем в пионеры. И каково было моё удивление, когда я теперь узнал, как в Калифорнии начинается каждый (!) учебный день для детей. Все ученики (а если кто-то из родителей оказывается в классе, то и они) встают, кладут правую руку на сердце и торжественно произносят клятву Америке и американскому флагу, который имеется в каждом (!) классе. 

Я всего один раз в жизни давал клятву быть хорошим пионером (и мне внушили, что это излишняя советская политизация детей), а их дети делают подобное ежедневно, и это проявление свободы, демократии. Таким образом, я убедился, что они врали, врут и будут продолжать врать.  Сегодня мне  нравятся теледебаты на программах: «Право голоса», «Время покажет», «Воскресный вечер с Соловьёвым» и т. д. Именно так надо было поступать в советское время  со лживыми проповедникам «свободного» мира. Надо было не глушить их радиостанции, а приглашать их к открытым дискуссиям. И не закрывать границы на замок. Ведь запретный плод всегда вкуснее.  Без таких запретов народ сам разобрался бы во всём и не допустил бы развала Советского Союза.  А вообще-то народ и не допускал такого развала, поэтому на референдуме проголосовал за его сохранение. Но правящая элита, которой, к сожалению, доверял народ, проигнорировала это мнение народа. Элита зажирела, ей захотелось ездить не на «Волгах», а на «Мерседесах», обучать своих детей в лондонских, а не в российских школах (где, как оказалось, была лучшая в мире система образования) и лечиться не в России, а где-нибудь в Германии. Но вместо того, чтобы работать над совершенствованием своего автопрома, медицины, туристического сервиса и т. д., они просто подались сами туда, где это уже было на более высоком уровне, предав интересы своей страны и своего народа. Таким образом, основной внутренней причиной развала СССР считаю жадность, зависть и предательство элиты и доверчивость народа. Получается, может  в чём-то и прав был Сталин, что не давал зажиреть элите? 

Мао-Дзе-Дун делал то же самое, отправляя элиту на перевоспитание в деревни. Грубо и жестоко, но страна развивалась и жизнь народа в стране улучшалась. В Китае продолжает улучшаться. А всем, кто приветствует развал Союза, приведу всего одну цифру: валовой продукт СССР составлял 14% от мирового ВВП, а суммарная доля   всех «самостийных» государств, образовавшихся после развала СССР, составляет всего 1%. Например, в Латвии был один из крупнейших в Европе вагоностроительный завод. Где он? Его уже нет даже в воспоминаниях. Все спецмашины и микроавтобусы в СССР были производства РАФ (Рижская автомобильная фабрика) — её тоже  обанкротили. Самыми популярными музыкальными центрами и радиоприёмниками  в СССР были изделия  латышского ВЭФ радио. Теперь от него остался только небольшой цех, выпускающий звуковые колонки к чужим музыкальным центрам. И не дай бог, теперь Евросоюзу развалиться. С чем  Латвия вернётся домой? И это только экономическая сторона «демократических» преобразований СССР. И ещё немного о Латвии. Именно о ней, потому что я там прожил 2 года. У меня там были друзья. Поэтому, из всех прибалтийских республик, именно её я знаю и люблю больше других. Сейчас латышам внушают недовольство Советским союзом, советской властью. Но латыши, конечно, забыли благодаря кому эта власть вообще состоялась. Советскую власть спасли и отстояли легендарные Латышские стрелки. Именно они охраняли все властные структуры, зарождающейся советской власти в России, и  именно они были исполнителями расстрела царской семьи. Но в России этого не вспоминают. Может это ещё одна особенность русского народа: всех прощать и помнить только хорошее.

Ведь вряд ли найдётся россиянин, который испытывает ненависть к французам.  И не только за войну 1812 года, но и за участие в Отечественной войне на стороне Гитлера. Ведь только в плен было взято нашими солдатами более 22 тысяч французов — добровольцев дивизий СС. И все уже забыли и простили участие и зверства в этой войне венгров, румын, итальянцев и т. д. Даже к немцам россияне относятся с должным уважением. А их искреннее покаяние вызывает даже симпатию.   

Когда я собрался уезжать в Какаду, друзья предупреждали, что меня может замучить ностальгия.  А я говорил, что не боюсь этого, т. к. ностальгии по России с её бандитским капитализмом у меня точно не будет.  Может случиться только по Советскому Союзу,  а его уже нет, и, к тому же, я умею очень хорошо общаться с природой, а она везде прекрасна. И, действительно, с природой оказалось всё нормально.  Правда, в лесу нет никаких весенних цветов и нет лесных запахов. Зато много грибов и нет конкурентов-грибников. Канадцы в лесу грибы не собирают. Они их покупают в магазине. Это, в основном, шампиньоны. Летом, каждый день ко мне приходит знакомый бурундук, забирается ко мне на колени и получает порцию    арахиса. Зимой за тем же арахисом прилетают синие птицы. Всегда думал, что синие птицы это просто поэтическая выдумка. Оказалось нет, эту птицу здесь называют Же-блю. Она очень похожа на нашу сойку, но почти полностью синяя. А по выходным у нас почти всегда бывают гости. 

Это дочь или внук с канадскими друзьями или просто наши новые знакомые. И им всем очень нравится российская (чуть было не сказал  «русская») кухня. Потому, что это не только пельмени  и маринованные грибочки, но и кавказские шашлыки, украинский борщ, крымские чебуреки, солянки, хачапури и многое другое. Всё это прекрасно готовит моя супруга, развенчивая тем самым, ещё один миф о престижной французской кухне. Уникальна в этом плане русская культура: она без всяких проблем и надменностей принимает и впитывает в себя всё, что полезно, рационально и вкусненько.

Недавно мы побывали в зоопарке. Он расположен не в черте города, как, например, в Москве или Ростове, а подальше от городов, в окружении лесов и полей. Это придаёт ему больше естественности. Территория у него большая-гектаров 10, огорожена стальной сеткой. Все звери в довольно просторных вольерах. В общем очень хороший зоопарк и посетителей в нём много. Вместе с посетителями по всей территории совершенно свободно бегают кролики.  Питаются они не только травкой, которая здесь растёт, но и различными прикормами, в том числе и подношениями посетителей. В общем живут, плодятся и радуются свободам.  Только вид у них какой-то не радостный. С одной стороны, ни на что не жалуются: ведь не скулят, не блеют. А с другой стороны и не выражают никакой радости: не поют, как птички на ветках и даже не квакают дружным хором, как лягушки в  болотце. Наверное догадываются, что вся эта благодать дана им в кредит. А материальное обеспечение этого кредита у них только одно - собственная шкурка.

Эта счастливая идиллия из жизни кроликов  напомнила мне чем-то жизнь людей: что-то в ней хорошо, а что-то и плохо.  Всё познаётся в сравнении, и я не хотел бы родиться канадцем.

Читайте таже 

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть1)

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть2)

 

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