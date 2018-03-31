Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть1)

Скажу сразу, что всё, о чём я здесь расскажу, основано только на моих личных наблюдениях и моих личных умозаключениях. А я человек наблюдательный, сообразительный и не подвержен никаким агиткам, рекламам и модам.

В Канаду мы прибыли в конце февраля 2011 года. Летели из Москвы в Монреаль с пересадкой в Цюрихе. Это был мой первый выезд из России. На меня, авиатора, аэропорт Цюриха сразу произвёл огромное впечатление своими размерами и интенсивностью полётов. Это в маленькой стране, где вообще нет свободных земель, для аэропорта всё нашлось.

Рассматривать аэропорт Монреаля времени не было. Всё внимание было сосредоточено на прохождение паспортного и таможенного контроля без знания французского языка. В смутных воспоминания были только скудные знания английского. Поэтому очень волновались. Но при первом же контакте с чиновниками паспортного контроля все волнения прошли, т.к. они нас встретили так, как встречают близкие родственники, наконец-то дождавшиеся нашего приезда. Они нашли работницу, которая говорила по-русски, правда, не очень хорошо. Но всё-таки всё стало понятно. Но я снова сильно расстроился, когда поставил свою подпись не в той графе и тем самым испортил бланк. Бланк был с фотографией, а запасной у меня не было. В России это стало бы просто катастрофой. Куда идти? Где фотографироваться? Когда фотографии будут готовы? Но в Канаде это разрешилось очень просто: офицер, которая занималась нашими паспортами, тут же принесла фотоаппарат, и через 2-3 минуты новый бланк с фотографией был уже готов. С этого момента я понял, что в Канаде государственные служащие работают совершенно иначе: они не придираются, не создают проблем, а, наоборот, делают всё, чтобы разрешить любые проблемы и, при этом, ещё приветливо улыбаются. Прохождение таможни мы практически даже не заметили.

Затем нам сказали, что в понедельник мы должны в Квебеке явиться к 10 часам по указанному нам адресу для получения каких- то документов. Я очень засомневался в исполнении этого указания, т.к. мы прилетели во второй половине дня пятницы, далее шли два нерабочих дня. И указание нам дали в службе паспортного контроля, а явиться надо будет в совершенно другую службу за 300км. от Монреаля. Но всё же мы пришли по указанному адресу. И каково было наше удивление, когда ровно в 10 часов нас пригласили в кабинет и вручили уже готовые социальные карты. Вот так чётко работает госаппарат в Канаде. И это не показуха для приезжающих в Канаду. Это система работы. В этом я неоднократно убеждался. Например, постановка на учёт автомобиля и получение на него госномера заняло у меня не более 10 минут. При этом вся процедура, включая оплату госпошлины и получение самого госномера была произведена в одном окне. А когда закончился срок действия водительского удостоверения и карты медицинского страхования, то их переоформление также заняло не более 10 минут, и тоже в одном окне. При этом, служащая, принимающая документы на переоформление, тут же сфотографировала меня. Готовые документы я получил по почте в недельный срок.

Почта в Канаде тоже работает идеально. Почтой отправляют любые документы, в том числе, и паспорта. Все, кроме российского консульства. Для получения документов в российском консульстве надо ехать за 300 км. в Монреаль. Однажды мы отправили, полученные в консульстве, документы почтой в Россию. Путь нашего письма по Канаде отслеживался без проблем, а вот в России сразу же затерялся. Позже, из теленовостей мы узнали, что на сортировке почты России скопилось очень много корреспонденции из-за рубежа, поэтому руководство почтового ведомства привлекло дополнительные силы, и в месячный срок все будет разобрано. Но потом было сообщено, что произошёл пожар и всё просто сгорело.

Следующий факт, который произвёл на меня шокирующее впечатление - это практически полное отсутствие в Канаде курящих. Я пытался отыскать курящих в многотысячных толпах народа на различных публичных мероприятиях: спортивные соревнования, авиашоу, родео и т.д. Максимум насчитывал не более 14 человек. И не единого случая встречи с пьяными или скандальными людьми. Все везде вежливо ожидают своей очереди, даже если это многотысячная толпа рассаживается в бесплатные автобусы, которые их развозят с массовых мероприятий. А ведь кто-то, наверняка, куда-нибудь очень торопится. Но и он не станет забегать вперёд других.

В Канаде, в отличие от Европы, я не встретил ни одного платного туалета. В любом кафе, ресторане, крупном магазине, на автозаправке туалеты доступны для всех, а не только для клиентов. В кафе не обязательно что-либо заказывать. Можно просто посидеть и почитать газету. А студенты часами сидят за компьютерами, видимо, выполняют свои курсовые работы.

Одеваются канадцы очень просто. Иногда, с нашей точки зрения, даже слишком просто. Например, на занятия по французскому языку, куда мы некоторое время ходили, профессор могла прийти в пляжных вьетнамках. Потом мы к этому привыкли. И действительно, может в них удобнее в жару. Здесь не видно какой-либо погони за модой. Такое впечатление, что её здесь просто нет. Никакого макияжа, даже с накрашенными губами встречаются женщины очень редко. Очень редки и туфли на шпильках. Все ходят, в основном, в кроссовках, джинсах, майках, куртках. Зимой многие предпочитают не одну утеплённую куртку или пальто, а две обычные куртки, но обязательно с капюшоном. Т.е. на первом месте у канадцев - удобство.

Сравнивая прохладное отношение канадских француженок к Парижским модам, понял, что усиленное насаждение моды в СССР было умышленным, для порождения зависти и преклонения перед Западом.

Ну а как же не похвалить автомобильные дороги? Федеральные дороги - это две полосы в одну сторону и две — в другую. А между ними разрыв в 30-50 метров, в основном,- лесонасаждения. Даже если захочешь выехать на встречку — ничего не получится. Отсюда и низкая аварийность на дорогах. Кроме того, на внутриквартальных дорогах, практически на всех перекрёстках установлены знаки, обязывающие останавливаться перед въездом на перекрёсток. И, как ни странно, все выполняют это требование. В любое время года дороги совершенно чистые. Зимой здесь выпадает много снега. Но его так быстро убирают, что может создаться впечатление, что снегопад просто обходит дороги стороной. Допустимая скорость на автотрассах 100 км/час, но за превышение до 120 км/час, никто не останавливает. Проезд по всем дорогам Канады бесплатный. По состоянию автодорог, особенно второстепенных, видно, что все средства, выделенные на их ремонт, осваиваются полностью. Значит бюджет не разворовывается. Ни я, ни мои знакомые не встречались с фактами вымогательства со стороны дорожных служб или каких-либо других структур. Все чиновники дорожат своей службой, т.к. она им обеспечивает очень высокую социальную защищённость.

Страховые компании также работают очень чётко. Все выплаты по страховым случаям выплачиваются без всяких волокит, быстро и в полном объёме. Все жители провинции Квебек, даже ещё не граждане, а имеющие только вид на жительство, обеспечены медицинской страховкой. В других провинциях этого нет. Это значит, что любые серьёзные проблемы со здоровьем будут решены бесплатно, за счёт страхового фонда. Так мне была сделана операция по шунтированию коронарных сосудов сердца. Но уже на пятый день, после столь сложной операции, меня выписали из больницы. Видимо экономят страховой фонд. Правда, далее меня наблюдала медсестра. Она же снимала швы в домашних условиях.

Если случаются дорожно-транспортные происшествия, то здесь никто не ищет виновников этого ДТП. Считается, что любое ДТП - это несчастный случай для всех его участников. Правда и явных нарушителей ПДД здесь почти нет. Поэтому просто выплачивают страховки, а получившим при этом инвалидность, назначают пенсию.

В Канаде все автолюбители совершенно не беспокоятся о качестве бензина, т.к. на всех заправках бензин одинаково высокого качества. И вообще, откровенной халтуры здесь пожалуй нет. В России же с этим много проблем. В своё время, я лично загубил двигатель своего автомобиля, залив в него, купленное в магазине, моторное масло, которое оказалось подделкой. В Канаде, купленную в магазине вещь, без всяких проблем примут обратно, если вы вздумаете её вернуть, даже без всяких особых объяснений причины возврата.

В Канаде во всём видна забота об окружающей среде. К этому привыкли и животные. Нигде нет бродячих собак и кошек, но зато может забрести белка, енот, или олень. А перелётные гуси ведут себя просто, как домашние. Я посетил место их привычного отдыха. Мы медленно ехали, а они взлетали только тогда, когда машина приближалась к ним метров на 5. Даже на туристических тропах в лесу установлены туалеты.

А индивидуальные дома в небольших городах, где отсутствует централизованная система канализации, оборудованы локальными очистными сооружениями. Их обслуживают и очищают муниципальные службы по своим графикам, лишь уведомляя владельца дома о дате проведения работ. Централизованных систем теплоснабжения нет и в больших городах. Все дома обеспечиваются теплом и горячей водой от внутридомовой системы теплоснабжения. Они работают в автоматическом режиме, используя электроэнергию или солярку. А часто используются обе системы в зависимости от температуры наружного воздуха. Таким образом достигается наиболее экономный режим отопления. При этом, в домах с жидким топливом владелец дома совершенно не обеспокоен контролем за его расходом. Этот контроль и пополнение запаса топлива осуществляет специальная служба. Даже без уведомления владельца дома приезжает топливовоз, подключает шланг к заправочной горловине и заполняет ёмкость. Контроль за электросчётчиками также осуществляется без участия владельца дома. Все счётчики наружного исполнения. Раньше ежемесячно контролёр приезжал и фотографировал показания счётчика. Недавно установили новые счётчики, которые передают свои показания без участия человека, по радиосвязи. Я присутствовал при такой замене счётчика и был удивлён простотой этой операции. Никаких болтов, гаек и инструментов. Просто старый счётчик выдернули, как вилку из розетки, а новый счётчик точно также вставили и опломбировали.

Конечно, такой прогресс, во многом, объясняется многолетней, а точнее многовековой эволюцией. Ведь на территории Канады за 400 лет существования не было никаких боевых действий. Их дома и инженерные системы никогда не разрушались, а только совершенствовались и улучшались. Россиянам такое даже представить затруднительно.

Квебекуа (это жители франкоязычной провинция Канады) считают, что в пятидесятые годы прошлого века у них была революция. Но это была такая революция, которую они сами называют «тихой революцией». Это были просто политические преобразования, в результате которых провинция Квебек получила большую самостоятельность, повысила авторитет франко говорящего населения Канады и избавилась от многовекового доминирования католической церкви. В результате, всего за последние 50-60 лет церковь полностью потеряла власть над народом. Костёлы почти никто не посещает. И их приспосабливают под клубы, учебные заведения, или просто сносят для строительства других зданий.

И как ни странно, никто этим не возмущается ни в самой Канаде, ни в других странах мира. А ведь власть церкви в Канаде была буквально вездесущей. На мой взгляд, она была более жесткой, чем любое НКВД в Советском Союзе. Посудите сами: на каждые 250 прихожан строился костёл. Например, в нашем городке с количеством жителей всего в 1300 человек, еще в 1897 году уже был построен костёл размером примерно 20х60 метров и крестом, возвышающимся на высоту не менее 40 метров. В СССР, пожалуй, не было такого количества административных зданий, включая райкомы, исполкомы, отделения милиций, НКВД и т.д., всех вместе взятых. Былая роль церкви видна даже из простого ознакомления с картой Квебека: около половины всех названий на карте начинаются со слова «святой». В настоящее время даже принято официальное решение о прекращении такой практики «святославия».

Церковь строго следила не только за духовной лояльностью и благонадёжностью каждого прихожанина, но и смело вторгалась в их семейную и личную жизнь. Запрещались «легкомысленные» браки с англофонами, и подвергался строжайшему контролю процесс прироста франкоговорящего семейства. По этой причине все семьи были многодетны, обычно по 10 — 14 детей. Такая политика церкви привела к рождению большого количества неполноценных детей. Думаю, что именно этот факт привёл к столь быстрому отчуждению народа от церкви. Этим же жёстким контролем церкви за гражданами, пожалуй, можно объяснить высокую дисциплинированность и законопослушность канадцев.

Спортивные достижения канадцев на мировых аренах спорта может и не слишком высоки, исключая, конечно, хоккей. В этом виде спорта они бесспорные лидеры. Но мне лично больше нравятся даже не эти успехи канадцев, а их общее отношение к физкультуре. Не только в больших городах, но и в небольших населённых пунктах имеется достаточное количество детских и спортивных площадок с теннисными кортами, баскетбольными, волейбольными и футбольными полями, и даже с бассейнами. Пользование ими, конечно, бесплатное. И самое главное — они не пустуют. И я никогда не видел на них компаний, распивающих пиво. Зато очень часто можно встретить в парках и даже просто на улицах бегущих, или идущих спортивным шагом людей. Т.е. для занятий физкультурой здесь созданы все условия и люди с удовольствием этим занимаются. Думаю, что это важнее всех спортивных достижений.

Вот я, в основном, перечислил всё, что мне очень понравилось в Канаде, но есть и другие факты, которые, прямо скажу, и удивили и разочаровали. Так, например, ещё будучи в России, знакомясь заочно с Канадой, я узнал от канадца (юриста по профессии), что в Канаде школьное образование бесплатное и бесплатна водопроводная вода. Последним я был очень удивлён. Как вода может быть бесплатной? Ведь её надо добывать, очищать, перекачивать. Но он мне объяснил, что в Канаде очень много пресной воды, это её достояние, поэтому они пользуются ею бесплатно. На каждого канадца приходится по одному озеру пресной воды. Но, прожив в Канаде некоторое время, я понял, что это совсем не так, что это заблуждение канадцев. Просто стоимость воды не взыскивается с пользователей воды, а включена в налог на недвижимость. Таким образом, канадцам создали иллюзию бесплатности воды. А фактически получается какой-то первобытный коммунизм: каждый оплачивает не то, что потребил, а то, что потребил весь «колхоз». Значит потреблял воду, или нет, всё равно плати. В общем, какая-то водная продразвёрстка. И даже хуже того: оплачивается вода, которую водоснабжающая организация перекачала куда-то, и эта вода не дошла даже до «колхоза». Кроме того, я узнал, что все водные ресурсы на самом деле принадлежат не канадцам, чем они так гордятся, а принадлежат английской короне.

Как я понимаю, об этом сами канадцы не знают, или не хотят знать. Также они не придают никакого значения (или делают вид, что не придают, а может быть и не знают), что главой государства Канада является английская королева. Поэтому её портрет изображён на всех канадских денежных знаках. Полномочным представителем королевы в Канаде является генерал-губернатор. Он утверждает всех министров, и даже всенародно выбранного премьер-министра страны, а также является главнокомандующим канадской армии. И при всём этом все канадцы, да и не только они, считают Канаду независимым, демократическим, суверенным государством. Насколько это соответствует действительности, судите сами.

Канадцы, как ни странно, считают, что все права генерал-губернатора формальны, а фактически он никогда не пойдёт против воли избирателей. Я недоумеваю: ведь в законе прямо написано, что «утверждает» выбранного премьер-министра. Значит может утвердить, или не утвердить. Или может быть это неправильный перевод на русский язык. Может надо перевести не «утверждает», а «поздравляет»-тогда дело другое. В связи с этим, я, кажется, разгадал секрет английской демократии. Все выборы, все волеизъявления народа, действительно проходят по самым демократическим нормам и правилам. Народ страны счастлив от такой демократии. Народы других стран завидуют и мечтают о таких свободах. При этом никто не замечает небольшой процедуры, прописанной в конституционном акте, согласно которой, результаты всей этой демократии подлежат утверждению представителем королевы. И это не формальность, а закон. Просто у представителя королевы ещё не возникала необходимость не утверждать кого-либо, поскольку все парламентские партии верноподданно относятся к королеве. И именно они формируют мнение канадцев, что права королевы формальны. А если народ Канады выберет кого-то не лояльно относящегося к королеве? Тогда возникнет конфликт, разрешение, которого и предусмотрено конституцией. И кто главнокомандующий армией?

Бесплатное школьное образование тоже оказалась иллюзией: независимо от того, есть у вас школьники или нет, вы обязаны платить школьный налог. Таким образом, коль родители школьников отдельно не платят за учёбу своих детей, а платят только за школьный автобус, значит их образование считается «бесплатным». А мы, не имеющие к школам никакого отношения, пенсионеры, получающие пенсию в России, не имеющие никакого дохода в Канаде, ежегодно оплачиваем школьный налог. И за 5 лет этот налог удвоился. Так в 2012 году он составил 250 долларов, а в 2017 году - 534долларов. Это ещё один пример, когда канадцы платят не за себя, а за всю коммуну.

Обучение в вузах Квебека, по сравнению с другими провинциями Канады, и тем более с США, считается самым низким и составляет около 2000 долларов за семестр. Кстати, приведу ещё одну стоимость обучения. Для получения прав на вождение большегрузных автомашин надо потратить на обучение 8000 долларов.

С бесплатной для меня операцией на сердце тоже не всё так уж и бесплатно. Оказалось, что все работающие в Канаде выплачивают в фонд медицинского страхования (за счёт которого мне и делали операцию) довольно крупные суммы. Так моя дочь, например, платит ежемесячно по 140 долларов. В связи с этим, у меня возникло подозрение, почему нам выдали визу на переезд в Канаду на иждивение дочери только через 5 лет после запроса на это. Возможно ждали, когда взносы дочери в страховой фонд достигнут какой-то минимальной величины для нашего «бесплатного» лечения.

Таким образом, фонды для «бесплатного» обучения и лечения в Канаде создаются самими гражданами страны из собственных доходов, а в советской стране на это выделялись средства из бюджета государства.

С первых же дней нашего пребывания в Канаде нас удивил порядок расчётов в магазинах. Если Вы, имея в кошельке 100 долларов, наберёте товаров на эту же сумму, то на кассе попадёте в неловкое положение, поскольку с Вас потребуют 115 долларов. Эту надбавку цены здесь называют таксами. Таким образом, если Вам скажут, что низкооплачиваемые работники в Канаде освобождены от налогов, не верьте, т.к. они платят 15 % налога с продаж. А для высокооплачиваемых работников (при доходе более 40000 дол. в год) получается совсем грустно: 50%+15%. Вот так. Но и этого канадцы не замечают и продолжают радоваться «бесплатным» услугам государства. Напомню, что в России сегодня налог всего13%. А здесь в магазинах мы, не имея никаких канадских доходов, оплачиваем налог с продаж 15%.

С другим неудобством, с которым мы столкнулись с первых же дней в Канаде, это системы мер и весов. Официально Канада перешла на метрическую систему, а на самом деле, вероятно подражая своим соседям,- США, оставила их дюймовую систему. Получилась полная чехарда. Посудите сами: в магазине, на ценнике для доски указаны 3 цифры без указания единиц измерения. Оказалось: первая цифра-толщина доски в миллиметрах, вторая- ширина в дюймах и третья-длина доски в футах. Но это не беда, разобрались. Но возможны и беды. Например, в 1983 году пассажирский самолёт В-767 вылетел из Монреаля рейсом 143 в Эдмонтон, на западе Канады. Но до аэропорта назначения не долетел, т.к. на половине пути у него остановились двигатели по причине того, что кончилось топливо. Сразу скажу, что в этом случае всё обошлось благополучно потому, что самолёт пилотировал не только замечательный пилот, который справился с полётом без двигателей, но и тот факт, что он, на счастье, прекрасно знал местность, где это произошло, и посадил самолёт на заброшенный аэродром. А причина оказалась именно в этой чехарде мер и весов. Топливозаправщик на аэродроме посчитал количество заправленного горючего в ливрах (фунтах), а на самолёте посчитали, что это в килограммах. В США по аналогичной причине потерпела неудачу одна из космических программ. Но выводы почему-то не делаются. Не хватает политической воли. А может прав сатирик М. Задорнов, говоря об американцах: «Тупые».

Температуру в Канаде измеряют и в градусах Цельсия, но чаще, в градусах Фаренгейта.

При этом практически никто (даже инженеры) не знают, что принято за 0 градусов по шкале Фаренгейта, а что за 100 градусов. Думаю, что и по этой причине происходит немало казусов.

Я уже сказал о высоком качестве канадских дорог. Но это относится только к автомобильным дорогам. Правда и к ним есть одна претензия: второстепенные дороги также хороши по качеству, но почему-то на совершенно ровной местности, без видимых причин, сильно петляют. Оказалось, это объясняется нежеланием землевладельцев на прокладку прямой дороги через их участки, даже если эти земли ничем полезным не заняты.

А вот железные дороги поразили меня своим плохим состоянием. Они, в основном, однопутные, без электрификации, на деревянных, зачастую, подгнивших шпалах. Поэтому поезда движутся очень медленно, примерно 40 км/час. Но и это не спасает их от частых аварий. Интенсивность движения очень низкая. Правда, грузовые составы состоят из большого количества вагонов. Однажды насчитал 100 вагонов. И такой огромный состав, до последнего времени, водил всего один машинист. Экономили на зарплате. Но недавно произошёл трагический случай, в результате которого, оставленный машинистом, состав самопроизвольно начал движение, разогнался, сошёл с рельсов и, разлившаяся из цистерн нефть, подожгла несколько домов. После этого, поезда стали водить 2 машиниста. Пассажирские поезда состоят всего из 2-4 вагонов. При этом, один из них багажный. Зато движутся они быстрее.

Междугороднее автобусное сообщение имеется только между крупными городами, а вот добраться до пригородных поселений, или до небольших городов без личного транспорта очень проблематично. Но практически в каждой семье имеется свой автомобиль, и даже не один.

Как правило, автомобили покупают в кредит. И не только их, но и дома, квартиры, бытовую технику и т.д., всё приобретается в кредит. Это их образ жизни. Я лично не могу представить себе нормальную, спокойную жизнь, если надо мной висел бы постоянный, огромный долг. Многие канадцы рассчитываются со всеми кредитами лишь к концу своей жизни. Но это когда всё в жизни идёт нормально. А если нет? Так в 2008 году разразился всемирный финансовый кризис. И многие оказались в совершенно отчаянном положении, поскольку получилось, что ездят они не на своём автомобиле, его надо сдать, живут не в своей квартире, её тоже надо сдать. И даже после этого они оставались должниками. Работы нет, а проценты по кредиту продолжают расти. В связи с этим вспомнил случай в Италии. Там состоялась демонстрация женщин, овдовевших в результате суицида их мужей, не нашедших выхода из создавшейся ситуации. Они погибли, а долг остался на вдовах.

Думаю, что после социалистической революции в России, в 1917 году, мировой капитализм, внимательно изучив учение Карла Маркса, и, поняв, что рабочему классу, действительно, нечего терять, кроме своих цепей, придумал уздечку, с которой рабочим будет трудно расстаться. Это кредитная история. С одной стороны, она обеспечивает видимость благополучной жизни, а с другой - делает человека совершенно управляемым. Страх перед невозможностью пользоваться кредитом, и, тем более, невозможностью его возврата, делает человека безвольным и согласным на любые условия труда и на любое положение в обществе. Это и лежит в основе демократии и благополучия общества современных капиталистических стран. Поэтому могу утверждать, что свободы и демократии в российском понимании этих слов, здесь нет, и, наверное никогда не было. По крайней мере, канадским женщинам разрешили участвовать в выборах всего 50 лет назад. А мы всегда считали, что они были самыми демократичными и до этого срока.

А что же с кредитами, ведь это действительно бывает необходимо? Очень просто: надо чтобы кредит давал не банк-бандит, который готов довести должника до суицида, а государственный банк, для которого жизнь своего гражданина дороже прибыли. Могу привести пример, когда советские граждане пользовались кредитом, даже не замечая этого. Обучение студентов в ВУЗах, конечно, стоило денег, но не оплачивалось студентом. Это и был кредит, который предоставлялся студентам. А возврат этого кредита студент осуществлял после окончания учёбы, своей обязательной отработкой по специальности в течение 3 лет по месту распределения. Аналогичным способом госбанк мог бы поступать и с другими кредиторами.

Для меня самым ярким примером, существующей в Канаде свободы, стал случай в апреле 2015 года с пианисткой Валентиной Лисициной. Она - гражданка США украинского происхождения должна была дать концерт в Торонто. Лисицина знаменита тем, что у неё лучше, чем у других, получается исполнение некоторых музыкальных произведений. Т.е. у неё лучше всех получается ударять пальчиками по клавишам с нужным усилием. Многие поклонники её таланта собрались послушать её концерт. Но их лишили этого удовольствия. Концерт отменили лишь потому, что она где-то, когда-то высказала своё несогласие с действиями бандеровцев на Украине. Причём тут их «майдан» и её пальчики? Концерт ведь не предусматривал её политических заявлений. Скандал! Но его не слишком заметили в Канаде. А если бы что-то подобное случилось в России, скандал был бы мирового масштаба.

Другой случай, который я наблюдал по канадскому телевидению (НТВ Канада). Гражданка Канады с русской фамилией опубликовала в своём журнале статью, в которой подвергла критике обсуждаемую в этот период новацию по внедрению в школьные учебные программы вопросы сексуального воспитания. За это она подверглась буквально обструкции. В конце концов, ей было прямо сказано, чтобы не забывала в какой стране она проживает. Действительно, она наверное, забылась и посчитала, что живёт в демократической стране, где можно высказывать своё мнение. Таким образом, я делаю вывод, что слово «свобода» здесь не применимы в русском понимании этих слов. Это надо переводить на русский язык какими-то другими словами, например «контролируемая свобода».

Оказывается есть и другие слова, которые в переводе на русский язык, совершенно не соответствуют их российскому пониманию. Так, узнав, что у французского иностранного легиона есть «Кодекс чести», я очень удивился: откуда у наёмников «честь»? У русских офицеров существует девиз: «Жизнь отечеству, а честь — никому». А тут у наёмников, у которых и об отечестве утрачено понятие. Откуда честь? Посмотрел перевод. Оказалось, что наше слово «честь» приобщили к французскому слову «honneur”, которое обозначает «почёт». Значит этот документ легионеров надо переводить не «Кодекс чести», а «Кодекс почёта». И тогда будет всё правильно, т. к. почёт, в отличие от чести, можно и заслужить и завоевать и добиться определёнными делами. Для наёмников это, например, можно добиться перевыполнением плана по снятию скальпов с каких-нибудь туземцев. Или, исполняя обязанности миротворцев в 1994 году, в Руанде, совершенно бесчестно, забыв о своих обязательствах, отсидеться в сторонке, наблюдая за творящемся там геноцидом. Кстати, власти Руанды, в ответ на такие действия «миротворцев» приняли решение отказаться от французского языка, который до этого считался государственным. Это, наверное, чтоб и духу их не было.

Очень похожая ситуация сложилась с нашими миротворцами, когда грузинские войска обрушились на мирных жителей Южной Осетии в 2008 году. Именно чувство чести обязало наших солдат, находящимся в явном меньшинстве, заградить путь грузинской армии. Многие из них погибли, но свою честь сохранили. Пользуясь случаем, не могу не вспомнить, что в России кроме воинской чести есть ещё и рабочая честь. В Канаде всё, что делается в заводских условиях, на конвейере, высокого качества, т. к. отработано до мелочей. А вот работы, выполняемые не на конвейере, там, где требуется творчество обычного работника, там частенько встречаются проблемы. В связи с этим, я вспоминаю одного российского токаря, которого попросили что-то изготовить по-быстрому, без чистовых обработок. Он отказался, сказав, что для того, чтобы он сумел сделать абы как, его надо заново переучивать.

И, наверное, совсем невозможно перевести на французский язык, с сохранением российского смысла такие выражения, как: «Честь имею», Клянусь честью» , или «Береги честь смолоду».

Говоря о языках, хочу отметить, что в Квебеке отношение к французскому языку явно гипертрофированно. Например, всемирно применяемый (в том числе и в Париже) дорожный знак "Stop" здесь заменён на французское слово "Arret". Думаю, что на эту подставу попался не один европейский автолюбитель. А в итальянском ресторане они потребовали заменить название итальянского блюда «паста» на какое-нибудь французское. И совсем уж забавный случай произошёл, когда кто-то из властных структур призвал болельщиков бойкотировать игры хоккейного клуба Монреаля по той причине, что временно исполняющим обязанности главного тренера назначили помощника главного тренера, который (о ужас!) не говорит по-французски, а только по-английски.

И это в стране, где официально оба языка являются равнозначными. К тому же, выяснилось, что в самой команде всего несколько игроков знают французский. Наверное, и эти факты тоже не совсем совместимы с российскими понятиями о свободе и демократии.

Думаю, что уж совсем непонятны будут для россиянина ограничения его действий на проведение практически любых работ в своём доме, которые существуют в Канаде. Если Вы вздумаете в своём доме, стоящем даже не в центре города, а на окраине посёлка, на опушке леса, застеклить веранду или отремонтировать кровлю, Вы обязаны обратится за разрешением провести эти работы в муниципалитет. Он Вам, за определённую плату, выдаст такое разрешение с указанием сроков выполнения работ. Можете начинать работать. Но, если Вы забыли вывесить это разрешение на всеобщее обозрение, обязательно найдутся доброжелатели, которые «настучат» куда надо, и тогда ждите проверяющих. Кроме того, если Вы сделали какое-то улучшение дома, например, постелили на пол паркет взамен линолеума, то инспектор, который периодически осматривает Ваш дом, это обязательно заметит и увеличит размер налога на недвижимость. Все канадцы строго выполняют эти правила, даже на дачах.

Считаю, что в Канаде всё очень сильно монополизировано. Даже все средства электронной связи принадлежат, в основном, двум компаниям. Для меня было очень удивительно узнать, что многие канадцы до сих пор платят за входящие звонки на мобильные телефоны. В России, на заре сотовой связи, такое было тоже, но потом кто-то обратился в суд, и суд прекратил поборы за незаказанные услуги, какими и являются входящие звонки. А здесь, как бы, никто ничего не замечает и продолжают платить. Вот такая молчаливая толерантность. Знаю случай, когда иностранная компания электронной связи (Египетская) с более низкими тарифами пыталась пробиться на канадский рынок, но у неё, конечно, ничего не получилось.