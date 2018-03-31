Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть2)

Мы продолжаем рассказ Юрия Доценко, переехавшего жить в Канаду к дочери, и рассказывающего нам о прелестях жизни в этой стране и о том, почему он не хотел бы быть канадцем

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть1)

Очень удивлялся тому, что в рыбных отделах магазинов, в основном, только филе сёмги. Потом понял, что и это результат монополии. Зачем торгашам возиться с другой рыбой, ведь она дешевле сёмги. Для этого и покупателям внушили, что все другие сорта рыб не достойны их внимания. А такая рыба, как сом, для канадцев примерно такой же продукт, как лягушка для россиян. Таким образом, надо покупать только сёмгу. А она здесь, в основном, фермерская.

Такая же монопольная ситуация и с кровельным покрытием домов. И даже, пожалуй, хуже.

Ведь сёмга действительно хорошая рыба и другую, при желании, всё же можно купить. Например мы регулярно покупаем селёдку и скумбрию в русском магазине. Правда, до него более 100 км. А вот с кровлями, по моему, монополистам удалось просто оболванить людей и они потребляют самый плохой, для этого, материал. Здесь буквально все покрывают крыши своих домов не черепицей, не металлом и даже не шифером, а рубероидом, порезанном на лоскутки. Здесь эту мягкую кровлю называют асфальтом. Думаю, что это самый непригодный для кровли материал: он горюч, более сложен в монтаже, экологически грязен и самое главное подлежит полной замене через 15-20 лет эксплуатации. В принципе, здесь можно найти металлочерепицу, но она очень дорогая. Я сравнил российские цены на самую дорогую металлочерепицу шведского производства. Даже она оказалась в России на порядок дешевле, чем в Канаде. На основании этого я сделал вывод, что производители асфальта искусственно завышает цены на металл, чтобы все продолжали использовать его кровлю, меняя её через 15-20 лет. Получается неиссякаемый рынок сбыта. И канадцы безропотно продолжают платить.

К той же монополизации отношу факт отсутствия информации на генно-модифицированную продукцию. Все продукты в магазинах здесь имеют высокий товарный вид. Но это и смущает: не только в магазине, но и в саду Вы не встретите яблок с червоточинкой. И ещё странно, что практически все фрукты и ягоды лишены запахов. Может это такая особенность американской природы. Даже черёмуха в лесу цветёт, но не пахнет. А осенние листья, собранные в яму, уже четвёртый год не перегнивают. Может это реакция природы на большое применение различных химикатов, или всё это -ГМО. (Этот термин я уточнил на российский лад и называю не иначе, как ГОВэНэО). Трудно говорить о причинах, но у моей жены на семидесятом году жизни вдруг появилась аллергия. И мы отказались от некоторых продуктов. А сами канадцы, почему-то, имеют плохое зрение. Они даже так шутят: «Если Вы видите канадца без очков, значит у него контактные линзы». А ведь некоторые кормовые добавки, как оказалось, могут влиять на зрение. И никто не обращает внимания на то, что некоторые учёные выявили, что их подопытные животные, вскормленные ГМО, во втором-третьем поколении становятся бесплодными. Именно поэтому в России законодательно запрещено выращивать ГМО в качестве продуктов питания.

Так же монополисты нарушают права потребителей, изготавливая механизмы с умышленным усложнением их разборки и ремонта. Поэтому, при любой неисправности большинство владельцев идёт в сервисный центр, или просто покупает новое изделие. Кредитная карта всё стерпит. А я всё же пытаюся разгадать их уловки, разобрать и отремонтировать самостоятельно. Правда при этом сильно чертыхаюсь.

Но есть некоторые вещи, которые просто традиционны для канадцев и совершенно непонятны нам. Например в домах-коттеджах (в таких проживает большинство канадцев) нет прихожих. Даже не знаю, все ли поверят мне, но через входную дверь с улицы Вы сразу попадаете в салон - это основная большая комната (гостиная). И при том, что климат в Канаде не мягче, чем в Москве. Первое, что мы сделали, купив дом, застеклили и утеплили веранду, превратив её в небольшую прихожую, где можно отряхнуться от снега и переобуться. Всем канадцам нравится наша модернизация, но сами они не спешат отказываться от своих традиций.

И ещё одна непонятная для меня их традиция: на перекрёстках светофоры установлены не перед перекрёстком, а за ним. Думаю, что это увеличивает вероятность ДТП, особенно, если за рулём европеец. Так может это европейцы и россияне устанавливают светофоры неправильно? Уверен, что нет, у нас всё правильнее. Дело в том, что светофор своим местом расположения имеет ещё одну важную функцию-он указывает на границу перекрёстка. В незнакомом городе, при плохой видимости, особенно зимой, когда на обочинах горы снега очень непросто определить, где начинается перекрёсток, чтобы именно там остановиться. Практически, все признают этот факт, но никто не собирается приобщаться к правилам большинства стран мира. Хотя технически это сделать очень просто. Опять вспомнил М. Задорного.

Я уже говорил о высококвалифицированной медицине. Но это касается только стационарных госпиталей, где всё отработано, как на конвейере. Во всём остальном мне больше нравится российская, а точнее-советская, система здравоохранения. Во первых, здесь очень мало поликлиник (не то что церквей). Например, в нашем городке в 1300 жителей нет даже какого-нибудь медпункта. До ближайшей поликлиники около 40 км. Удивила меня местная «скорая помощь». В её бригаде нет ни врача, ни фельдшера, ни даже медсестры. Таким образом, это не скорая медицинская помощь, в российском понимании, а скорая доставка больных в госпиталь. Доставщики, правда, это делают очень профессионально. Они упакуют пострадавшего в специальную упаковку, так, что никаких смещений переломов при транспортировке не произойдёт, и даже запустят, остановившееся сердце, электроразрядом. Но они не поставят капельницу, не сделают укола и даже не дадут нитроглицерин при сердечном приступе. Его даст врач в госпитале, когда пострадавшего туда доставят примерно через час пути.

Приведу конкретный пример, произошедший на этой неделе с русской семьёй, находящейся в Канаде по рабочей визе, и проживающей недалеко от нас. Семья молодая, но у них уже двое детей: сын-4 года, дочь-1,5 года и жена на седьмом месяце беременности третьим ребёнком. В прошлое воскресение девочка упала (не без помощи братика) со стула и сильно ушиблась плечиком. После поисков в интернете и телефонных звонков, поняв, что детского хирурга вряд ли найдём в выходной день, наш «консилиум» принял решение отложить визит в госпиталь на понедельник. В понедельник семья в полном составе отправилась в Квебек. Это езды на автомобиле чуть более часа. После поездок по различным лечебным заведениям, наконец, к вечеру они добрались до круглосуточного травмопункта с наличием детского хирурга. Но из-за большой очереди их приняли только в 3 часа ночи. Такой ситуации, при которой беременная женщина с младенцем, у которого сломана ключица, прождала бы шесть часов приёма к врачу, я просто не могу даже представить для советской медицины. И больше всего эту несчастную маму удивила безропотность всех, ожидавших своей очереди. Здесь это толерантность.

Не понравилась мне здесь и система пенсионного обеспечения. Правда здесь их много разных, но мне не понравился тот факт, что пенсии не индексируются в связи с инфляцией. А она, конечно, имеется и в Канаде. Следовательно, системно заложено ухудшение жизненного уровня пенсионеров на процент инфляции.

Кроме того, в Канаде есть вещи, которые для меня, человека с российским менталитетом, вообще неприемлемы. Это - однополые браки, которые узаконила Канада, и их гей парады. Не хочу даже обсуждать причин неприятия мною этих «демократических» новшеств. Кстати, я попытался разобраться в сути этого явления. И вот что у меня получилось: само слово «секс», в переводе с английского — это «пол». То есть «секс» — это половые отношения между полами, между мужчиной и женщиной. А чем же тогда являются подобные однополые отношения? Да это просто групповой онанизм! Оказывается достаточно установить правильный медицинский диагност и назвать вещи своими именами — всё становится ясным и понятным. В связи с этим вспомнился из детства стишок (приписывался Маяковскому):

Онанисты, радуйтесь,

кричите Ура!

Ваша проблема улажена

Для вас открыта любая дыра

Даже замочная скважина.

И уж совсем полным нравственным маразмом считаю их разрешение однополым семьям усыновлять детей. Дети всегда перенимают манеры поведения своих родителей. Как и в Норвегии или в Финляндии здесь могут без суда забрать у родителей ребёнка, если кому-то покажется, что Вы с ним обращаетесь как-то не так, как принято в Канаде.

Именно по этой причине молодая семья, о которой я Вам рассказал, в связи с их посещением травмопункта, твёрдо решила вернуться в Россию, как только настанет время идти сыну в школу. До такого метода «воспитания» граждан страны не додумалось даже НКВД в Сталинский период. Жён арестовывали, а вот отбирать детей из-за ненадлежащего поведения родителей, как-то не додумались. Это ноу-хау демократов.

Одно из положительных удивлений для меня было то, что канадцы не курящие люди. Но, оказалось, что это не совсем так. Как выяснилось, здесь не так уж и редко покуривают марихуану. А вот теперь готовится закон, который легализует это зелье. Спрашивается: зачем в стране, где не курят даже табак, легализировать курение марихуаны. Неужели вопрос в деньгах, которые теперь пойдут в бюджет, а не в карманы наркобаронов? Думаю, что не в этом причина. Ведь можно повысить штрафы за нарушения действующих запретов.

Это приведёт сразу к двум положительным моментам: и бюджет пополнится и наркобароны поубавят свою активность. Значит причина в чём-то другом. И я, кажется, додумался в чём дело. Просто власти стремятся делать общество всё более и более толерантным, т.е. неспособным к каким бы-то ни было возмущениям. Со спиртными напитками это не получится. Помните поговорку: «Что у трезвого в голове, то у пьяного на языке». А с марихуаной всё прекрасно: пусть накуриваются и тихонько расползаются по углам, как тараканы от дуста. Всё тихо, мирно и очень толерантно.

Перечисляя все эти, неприемлемые для меня, факты, я предложил канадцам придумать ещё такую гадость, которую им представит власть, а они всем обществом не согласятся и отвергнут её. Пока никто не предложил такого варианта. Но жизнь не заставила долго ждать: никого особенно не возмутило отстранение российских инвалидов от участия в параолимпийских играх. Нашли на ком отыграться-на инвалидах! Вот вам и человеколюбие и гуманизм «цивилизованного» мира. Для меня лично этот факт «цивилизации» стал в один ряд с ковровой бомбардировкой Дрездена и атомными бомбардировками Хиросимы и Нагосаки. Такую терпимость по-русски правильнее называть не толерантностью, а «пофигизмом».

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