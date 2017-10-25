Малахов предположил рейдерский захват театра Джигарханяна его друзьями

Народный артист Армен Джигарханян просил не лезть в его жизнь, заявив, что хочет разобраться во всем происходящем самостоятельно. Но россияне переживают за своего любимца. На телеканалах показали интервью с ним в больничной палате и встречу в студии "Пусть говорят" после выписки из больницы.

82-летний актер назвал свою молодую жену Виталину Цымбалюк-Романовскую воровкой и намерен с ней разводиться с 38-летней женщиной. Виталина и Армен Борисович были парой 16 лет, два года назад оформили официально отношения.

Вчера ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов пригласил в студию супругу Джигарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что они с Арменом Борисовичем не ссорились. В театре проходила премьера. Джигарханян был против этой постановки. Но она настояла.

Одна из сотрудниц театра рассказала, как Виталина взволнованно сообщила, что у нее украли мужа, увезли в неизвестном направлении. Цымбалюк-Романовская посетовала, что ее не пускали в больницу к мужу. А она хочет поговорить с ним один на один. "Хочу без посторонних людей поговорить с мужем, а меня перестали к нему допускать", - рассказала она.

Увезли в больницу и опекают сейчас Джигарханяна его друзья-армяне. В СМИ пишут, что один из них помогал театру. По словам Цымбалюк-Романовской, она начала руководить театром, когда у него были большие долги, а ей удалось от них избавиться.

Малахов рассказал о завещании, которое исчезло. Показали копию документа. Якобы Армен Джигарханян все, что у него есть, завещал жене. "Рейдерский захват "друзей" это. Похоже", - заявил Малахов.

В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Армен Джигарханян еще раз назвал Виталину воровкой. Он твердо заявил, что мириться с ней не намерен и собирается разводиться. Актер был доставлен в больницу 10 октября в состоянии средней тяжести, сейчас его самочувствие лучше. Документы на развод артист подал в Кунцевский районный суд в Москве