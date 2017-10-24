Актер, режиссер, худрук Московского драматического театра Армен Джигарханян публично призвал не лезть в его жизнь. 82-летний Джигарханян подлечился, выписался из больницы и принял участие в популярной телепрограмме.

В семье режиссера и пианистки, ставшей директором театра его имени Виталины Цымбалюк-Романовской произошел серьезный разлад. Джигарханян даже угодил в больницу.

В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Армен Джигарханян еще раз назвал Виталину воровкой. Он твердо заявил, что мириться с ней не намерен и собирается разводиться.

Виталина и Армен Борисович официально поженились два года назад. За это время все его имущество стало ее собственностью. Джигарханян подарил молодой жене все свои квартиры, сбережения.

Сейчас знаменитому актеру - 82, Виталине - 38. Он признался, что разница в возрасте велика, и сейчас у него несчастье.

"У меня выбора нет. У меня есть несчастье. Контраст был сильный – 50 лет. Это уже почти трагедия, и мы пошли навстречу друг к другу. Но если человек вор.... Я утверждаю это", - сказал Джигарханян.

Актер попросил не задавать ему вопросов о его жизни, объяснив, что ему 80 лет и очень больно. По признанию Армена Борисовича, больно так, что он может ночью плакать.

В программе "Пусть говорят" приняла участие и его бывшая жена, Татьяна Власова. Они прожили вместе 48 лет. По словам Власовой, Виталина хотела отсудить и их квартиру на Арбате. Женщина предложила вернуться Армену Борисовичу в это жилье. Но он не захотел ни разговаривать с Власовой, ни слушать ее, сказав: "Я эту тетю знаю".

Больше всего Джигарханян хочет вернуться в свой театр.

Когда Джигарханяна неделю назад из театра увезли в больницу, Виталина начала искать его через полицию.

СМИ писали: Джигарханян сообщил полиции, что Цимбалюк-Романовская мечтает лишить его жизни Журналисты наконец смогли поговорить с Виталиной Цымбалюк-Романовской.