Народный артист СССР Армен Джигарханян подал на развод с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Документы артист подал в Кунцевский районный суд в Москве сразу после выписки из больницы. Заседание по бракоразводному процессу пройдет в закрытом режиме по просьбе артиста. Вопрос по разделу имущества будет рассматриваться отдельно, сообщает "М24".



"Видите, как все получилось, Виталина Цымбалюк-Романовская увела у него все. Надеемся, на мирное решение. Иначе придется через суд. Переговоры пока не увенчались успехом, пока с той стороны грязь какая-то, интриги. Ждем, когда все это утихнет", – сообщил друг артиста Артур Согоманян.



Он добавил, что Джигарханян чувствует себя нормально. Артист, по его словам, в боевом настроении и уже готов приступить к работе.



Народный артист СССР высказал обвинения в адрес супруги Виталины Цимбалюк-Романовской. Он упрекнул жену в желании завести ребенка и назвал ее монстром.



Кроме того, он обвинил жену в воровстве и желании его убить. Артист заявил, что всю оставшуюся жизнь будет стараться забыть жену.



После этого стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская покинула пост директора театра Джигарханяна. Ее место заняла заместитель Елена Гильванова.Из-за чего разгорелся семейный скандал и почему его госпитализировали – в материале портала Москва 24.

