Армен Джигарханян подал на развод с женой
24 октября 2017, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист СССР Армен Джигарханян подал на развод с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Документы артист подал в Кунцевский районный суд в Москве сразу после выписки из больницы. Заседание по бракоразводному процессу пройдет в закрытом режиме по просьбе артиста. Вопрос по разделу имущества будет рассматриваться отдельно, сообщает "М24".
"Видите, как все получилось, Виталина Цымбалюк-Романовская увела у него все. Надеемся, на мирное решение. Иначе придется через суд. Переговоры пока не увенчались успехом, пока с той стороны грязь какая-то, интриги. Ждем, когда все это утихнет", – сообщил друг артиста Артур Согоманян.
Он добавил, что Джигарханян чувствует себя нормально. Артист, по его словам, в боевом настроении и уже готов приступить к работе.
Народный артист СССР высказал обвинения в адрес супруги Виталины Цимбалюк-Романовской. Он упрекнул жену в желании завести ребенка и назвал ее монстром.
Кроме того, он обвинил жену в воровстве и желании его убить. Артист заявил, что всю оставшуюся жизнь будет стараться забыть жену.
После этого стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская покинула пост директора театра Джигарханяна. Ее место заняла заместитель Елена Гильванова.Из-за чего разгорелся семейный скандал и почему его госпитализировали – в материале портала Москва 24.