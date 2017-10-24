Врачи рассказали, как себя чувствует Армен Джигарханян

Во вторник, 24 октября, медики рассказали, как себя в настоящий момент чувствует актер Армен Джигарханян.

Согласно последним данным, артист остается в больнице, однако состояние его здоровья является удовлетворительным. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на собеседника в 57-й городской больнице, Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, температура его тела составляет 36,4 градуса.

Напомним, что актер был доставлен в больницу 10 октября в состоянии средней тяжести.

Впоследствии выяснилось, что Армен Борисович поругался со своей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он обвинил женщину в воровстве и заявил, что не хочет с ней жить. Недавно стало известно, что причиной проблем в семье актера могло стать нежелание Джигарханяна иметь детей.

Накануне представитель Цымбалюк-Романовской заявила, что после развода артист окажется в хосписе.