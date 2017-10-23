Представитель Цымбалюк-Романовской: после развода Джигарханян окажется в хосписе

Скандал в семье актера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской набирает обороты.

Помощница молодой супруги знаменитого артиста накануне жестко прокомментировала сложившуюся ситуацию. Как сообщает издание "Стархит", женщина передала привет всем людям, которые настраивают Армена Джигарханяна против жены. Она также призвала их задуматься о том, что в случае развода 82-летний актер окажется в хосписе, поскольку он нетрудоспособный человек.

Ранее стало известно, что все имущество артиста оформлено на Цымбалюк-Романовскую.