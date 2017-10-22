Джигарханян мог оставить жену из-за нежелания иметь ребенка

В настоящий момент вся страна обсуждает скандал, который произошел в семье Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

В минувшую субботу актер озвучил новую причину их размолвки. Армен Джигарханян сообщил, что конфликт спровоцировали серьезные изменения в поведении его супруги, которые могли стать следствием обиды из-за его нежелания иметь общих детей, передает "7 Дней".

Артист подчеркнул, что его жена часто намекала на то, что хотела бы родить ребенка, однако он в своем почтенном возрасте не хочет становиться отцом.