Жена Джигарханяна уволилась из его театра и объявила о готовности к разводу

Супруга актера Армена Джигарханяна уволилась из его театра и готова начать бракоразводный процесс. О решении, принятом Виталиной Цымбалюк-Романовской, сообщила ее представитель Ирина Мазур.

По словам Мазур, Цымбалюк-Романовская ушла с поста директора Театра под руководством Джигарханяна из-за того, что актер «продолжает ее всячески позорить». Завтра супруга артиста намерена покинуть Москву, передает РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали, что попавший в больницу Армен Джигарханян обвинил жену в воровстве. Кроме того, 82-летний актер заявил, что Цымбалюк-Романовская причинила ему много боли.