Актер, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян публично заявил о своей молодой жене Виталине Цымбалюк-Романовской: "Она вор".

Скандал в этом семействе разгорелся серьезный. Джигарханян находится в больнице. У 82-летнего народного артиста СССР имеются проблемы со здоровьем.

Пианистка, выпускница консерватории Виталина Цымбалюк-Романовская - третья жена знаменитого Джигарханяна. Она моложе мужа на 44 года. Цымбалюк-Романовская является директором театра Джигарханяна. Она написала заявление в полицию и сообщила, что не знает о местонахождении мужа, которого увезли его друзья.

В больничной палате Джигарханяна навестили журналисты. Сюжет был показан Андреем Малаховым в программе "Прямой эфир". Ранее СМИ писали, что режиссер не хочет видеть свою жену после разразившегося скандала. В московскую больницу № 57 его привезли друзья. Джигарханян неоднократно обращался к врачам в этой клинике. У него диабет, повышается сахар. Медики знают, как привести его состоянии в норму.

Армен Борисович рассказ корреспонденту о том, что немного приболел, простудился. Но сейчас чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее вернуться в театр. О супруге Джигарханян рассказал, что она несправедливо причинила ему много боли и он не хочет ее прощать. "Она вор, а не человек", - эмоционально заявил режиссер.

В программу были приглашены люди, работающие в театре. Одна актриса рассказала, как она ушла в декретный отпуск, и Виталина Цымбалюк-Романовская ее уволила. Молодая мама подала в суд.

Журналистка Валентина Пиманова и актриса Эвелина Бледанс пытались защитить супругу Джигарханяна. Пиманова вспомнила, как недавно снимала фильм о Джигарханяне и он признался, что Виталина его очень любит. Андрей Малахов считает, что Джигарханян помирится с молодой женой.

Телеведущая, депутат Госдумы 7-го созыва Оксана Пушкина - подруга руководителя Московского драматического театра Армена Джигарханяна - рассказала, что происходит в семье режиссёра Блёданс открыто поддержала супругу Джигарханяна Виталину.