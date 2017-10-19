Опрос: Как относятся россияне к Ксении Собчак

Телеведущую Ксению Собчак знают многие россияне. В начале своей карьеры на телевидении она вела программы "Дом-2" и "Блондинка в шоколаде". "Из гламурной и эпатажной блондинки в шоколаде Ксения уже давно превратилась в остроумного публициста и цепкого интервьюера", - сообщается на сайте телеканала "Дождь".

Хотя Собчак говорила, что политикой не интересуется, 18 октября она заявила о намерении баллотироваться в президенты РФ в качестве кандидата "против всех".

ВЦИОМ поднял данные опроса 2015 года, когда проводилось исследование посвященное внесистемной оппозиции. Ксения Собчак известна 95% респондентов. При этом примерно две трети респондентов относятся к ней негативно. Два года назад "скорее отрицательно" к ней относились 60% опрошенных, "скорее положительно" - 21%, - пишут "Ведомости". В 2012 г. отношение к ней было похожим: 51% против 23% соответственно.

Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году после встречи с Владимиром Путиным.

Как заявил о Ксении Собчак лидер ЛДПР Владимир Жириновский, управлять Россией должен маршал, "а на выборы идет сержант".

Песков и Зюганов прокомментировали планы Собчак пойти в президенты.