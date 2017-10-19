Жириновский высказался по поводу решения Собчак участвовать в выборах

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, выдвигаться на выборы можно, однако человек, желающий стать главой государства, должен обладать большим опытом как политическим, так и жизненным.

Как заявил Жириновский, управлять Россией должен маршал, "а на выборы идет сержант".

"Человек не объехал страну, ничего не знает, ничем не управлял. Не имеет соответствующих знаний. Это опасно просто. Во-первых, никто [ее] не изберет. Это фальшивый, подставной кандидат", - отметил лидер ЛДПР, передает ТАСС.

"Это невозможно. Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов. Вот она женщина такая смелая, вела "Дом-2", "Дом-3". "Дом-4", мамой уже стала, и так далее", — добавил политик на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщает РИА Новости.

Ранее Геннадий Зюганов призвал телеведущую Ксению Собчак, объявившую накануне о решении пойти в президенты, не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

Ксения Собчак имеет шансы в политике, если будет в своей работе опираться на волеизъявление граждан страны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году.