Зюганов прокомментировал планы Собчак пойти в президенты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал телеведущую Ксению Собчак, объявившую о решении пойти в президенты, не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию.

Ксения Собчак 18 октября заявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году.

"Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла", — ответил лидер КПРФ РИА Новости на вопрос, как он относится о планах Ксении Собчак участвовать в выборах президента.

По его мнению, Собчак "злостный русофоб". Зюганов рассказал о своей новой книге, в которой он привел высказывания самых злобных русофобов, "в этой компании и Ксюша". Политик напомнил, как Собчак "назвала нашу страну и народ генетическим отребьем".

"Я плохо представляю возможность выдвинуться. Тем более хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это не возможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно", — цитирует РИА Новости Зюганова.

В одном из своих интервью в 2010 году Ксения Собчак заявляла, что некоторые события XX века привели к тому, что "Россия стала страной генетического отребья".

Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение пойти в президенты.