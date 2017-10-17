Бондарчук призвал остановить развязавшую кампанию против «Матильды» Поклонскую

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую, являющуюся инициатором кампании против фильма «Матильда», необходимо остановить. Такое мнение высказал режиссер Федор Бондарчук.

Скандал вокруг «Матильды» стал одним из предметов обсуждения на встрече Бондарчука с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает РИА Новости. Режиссер напомнил, что ранее противники «Матильды» совершили ряд противоправных действий. «Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить»,- заявил Бондарчук.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что Наталья Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку запретить прокат «Матильды». Видеообращение депутата прокомментировал адвокат режиссера фильма Константин Добрынин.