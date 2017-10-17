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Бондарчук призвал остановить развязавшую кампанию против «Матильды» Поклонскую

17 октября 2017, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Бондарчук призвал остановить развязавшую кампанию против «Матильды» Поклонскую
фото: globallookpress.com

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую, являющуюся инициатором кампании против фильма «Матильда», необходимо остановить. Такое мнение высказал режиссер Федор Бондарчук.

Скандал вокруг «Матильды» стал одним из предметов обсуждения на встрече Бондарчука с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает РИА Новости. Режиссер напомнил, что ранее противники «Матильды» совершили ряд противоправных действий. «Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить»,- заявил Бондарчук.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что Наталья Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку запретить прокат «Матильды». Видеообращение депутата прокомментировал адвокат режиссера фильма Константин Добрынин.

 

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Спортсмены из 90 стран выступят на главном самбистском турнире

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В центре Киева начались столкновения между митингующими и полицейскими

В центре Киева начались столкновения между митингующими и полицейскими

Некоторое время назад на улице Грушевского завязалась потасовка между участниками акции, шедшими с палатками, и правоохранителями. Митингующие нанесли телесные повреждения одному полицейскому.

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Астероид, который представляет смертельную опасность для Земли и прошедший на минимальном расстоянии от нее на днях, все же может "встретиться" с планетой в обозримом будущем. По расчетам ученых, космическая глыба может врезаться в Землю в 2079 году.

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