Адвокат Учителя ответил на обращение Поклонской к генпрокурору

Адвокат режиссера Алексея Учителя прокомментировал видеообращение Натальи Поклонской к генпрокурору Юрию Чайке.

В разговоре с корреспондентом РИА Новости Константин Добрынин опроверг слова депутата Госдумы о том, что фильм «Матильда» является провокацией. Юрист назвал картину «очень хорошим и добрым кино». Также Добрынин не согласился с утверждением Поклонской о том, что россияне массово протестуют против выхода на экраны этой кинокартины.

Видеообращение, о котором идет речь, Наталья Поклонская опубликовала ранее во вторник. Парламентарий попросила генпрокурора отозвать у фильма «Матильда», который снял клиент Добрынина Алексей Учитель, прокатное удостоверение.