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Поклонская в видеообращении к Чайке попросила запретить прокат «Матильды»

17 октября 2017, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская в видеообращении к Чайке попросила запретить прокат «Матильды»
фото: globallookpress.com

Наталья Поклонская опубликовала на своем YouTube-канале видеообращение к генпрокурору России. Депутат Госдумы попросила Юрию Чайку отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда» и признать его экстремистским.

По словам парламентария, выход на экраны данной картины провоцирует россиян на поджоги и совершение других противоправных действий. Обращаясь к Чайке, Поклонская заявила, что верующие, чьи чувства оскорбляет «Матильда», просят у него защиты.   

Прокат в кинотеатрах фильма «Матильда», рассказывающего об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Ксешинской, стартует 26 октября. Ранее «Аргументы недели» писали, что показывать ленту отказались в Керчи. 

 

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Вдова Марьянова рассказала подробности смерти актера

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В мире мертвых: семь призраков Петербурга

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Общественные советы при ГУ МВД, УВД по ЦАО и УВД на ММ проведут прием граждан

19 октября 2017 года с 16.00 до 17.00 в вестибюле станции метро «Комсомольская» Сокольнической линии Московского метрополитена будет проходить встреча с гражданами, организованная Общественным советом при ГУ МВД России по г. Москве совместно с Общественными советами при УВД по ЦАО и УВД на Московском метрополитене.

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Самарский политех представляет ходящую архитектуру

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