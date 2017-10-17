Поклонская в видеообращении к Чайке попросила запретить прокат «Матильды»

Наталья Поклонская опубликовала на своем YouTube-канале видеообращение к генпрокурору России. Депутат Госдумы попросила Юрию Чайку отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда» и признать его экстремистским.

По словам парламентария, выход на экраны данной картины провоцирует россиян на поджоги и совершение других противоправных действий. Обращаясь к Чайке, Поклонская заявила, что верующие, чьи чувства оскорбляет «Матильда», просят у него защиты.

Прокат в кинотеатрах фильма «Матильда», рассказывающего об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Ксешинской, стартует 26 октября. Ранее «Аргументы недели» писали, что показывать ленту отказались в Керчи.