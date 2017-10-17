От тромбов не застрахован никто, как избежать их образования

От тромбоэмболических осложнений в мире ежегодно умирают миллионы человек. В Европе — вдвое больше, чем от ДТП, рака молочной железы, рака предстательной железы и СПИДа вместе взятых.

По предварительным данным, жизнь актера Дмитрия Марьянова унес оторвавшийся тромб.

Тромбы — это сгустки крови, которые могут скапливаться в сосудах, полостях сердца. Часть тромба в какой-то момент может оторваться. Если тромб вместе с током крови попалет в аорту - грозит инфаркт миокарда. Если тромб попадет в артерию головы — разовьется ишемический инсульт. Тромб, который развивается в венах ног, может вызвать закупорку легочных артерий и смерть.

Довольно часто тромбоз проходит "молчаливо", дает знать о себе лишь при развитии серьезных осложнений типа эмболии легочной артерии, - пишет "Московский комсомолец". Насторожить должны боли в ногах, отеки.

Ученые выяснили причины образования тромбов, которые зачастую приводят к скоропостижной смерти.

О том, образовался ли у человека тромб, может показать допплерография сосудов ног. Появлению тромбов подвержен любой человек. Врачи выделяют группы: пациенты после длительного постельного режима; после операций (включая аборты) и травм; те, кто часто и подолгу летает на самолетах; те, кто ведет малоподвижный образ жизни, кто переболел гриппом, кто пьет мало воды, у кого ожирение, а также женщины, которые принимают гормональную контрацепцию.

Медики рекомендуют вести подвижный образ жизни и выполнять полезные упражнения — велосипед, ножницы, махи ногами. Если вам приходится подолгу сидеть, желательно при любой возможности стараться поднимать ноги вверх, чтобы проходил отток крови.

Cпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания умер из-за оторвавшегося тромба.