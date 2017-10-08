В субботу, 7 октября, скоропостижно скончался спортивный директор футбольного клуба "Зенит" Константин Сарсания. Ему было 49 лет.

Бывший пресс-аташе сборной России по футболу Илья Казаков, со ссылкой на родных Сарсания, назвал дату и место прощания. "Все желающие могут проститься с Константином Сарсанией во вторник. Гражданская панихида начнется ориентировочно в 11:00, морг ЦКБ на улице маршала Тимошенко, 25, около 13:00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на улице Донская, 20. Похоронен Константин будет на кладбище Ракитки", - написал Казаков в соцсети Facebook. (Кладбище Ракитки находится в Новой Москве).

Причиной смерти Константина Сарсания стал оторвавшийся тромб, - сообщает ТАСС.

"Зенит" выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании. Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании: "От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола".

Сарсания работал спортивным директором "Зенита" с мая 2017 года. Впервые он пришел в клуб в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.

В качестве главного тренера Сарсания в 2009 году работал в подмосковных "Химках", с 2010 по 2012 год - в воронежском "Факеле". В 2012 году стал президентом воронежского клуба. В 2013 году возглавлял литовский "Атлантас".