Обстоятельства смерти Дмитрия Марьянова проверит Следком

Обстоятельства смерти Дмитрия Марьянова проверит Следственный комитет. Актер скоропостижно скончался на 48 году жизни в Подмосковье в воскресенье вечером.

СМИ ранее написали, что Марьянов был на даче у друзей и ему стало плохо. Знакомые актера вызвали "скорую помощь" и им якобы ответили, что медики приедут, но на данный момент загружены.

Тогда актера повезли в больницу на своей машине. Минздрав Московской области сообщал, что друзья сначала вызвали актеру медиков, но через несколько минут позвони на "скорую" и сказали, что сами привезуь его в больницу.

Представитель подмосковного управления Следственного комитета РФ Елена Фокина сообщила, что следователи проверят информацию СМИ о смерти актера Дмитрия Марьянова из-за отказа врачей госпитализировать его, сообщает "Интерфакс".

"16 октября 2017 года в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что вечером 15 октября 2017 года в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего последний скончался. Установлено, что он был доставлен в медицинское учреждение на личной автомашине знакомых.

По данному факту следственным отделом по городу Долгопрудный ГСУ СК России по Московской области было организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на сайте подмосковного главка СКР.

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался 15 октября.