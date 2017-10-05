Зарплаты чиновникам и депутатам увеличат в будущем году

Зарплаты российским чиновникам и депутатам увеличат в будущем году. Увеличение зарплат депутатов, сенаторов, судей и госслужащих предусмотрено проектом федерального бюджета.

В 2018 году зарплата этих категорий госслужащий будет проиндексирована на 4%, - передает телеканал "Дождь". Отмечается, что для госслужащих это будет первая индексация зарплат с 2013 года, для депутатов и сенаторов — с 2014 года.

По данным Минфина, указ о повышении зарплат депутатов планируется выпустить до того, как будет одобрен бюджет.

В ведомстве уточнили, что в 2018 году будут проиндексированы зарплаты всем категориям должностей федеральной государственной гражданской службы, а также замещающим госдолжности лицам (судьям, министрам, депутатам, сенаторам и их помощникам).

Учителей по уровню зарплат могут приравнять к чиновникам.

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