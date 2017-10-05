Пенсии россиян существенно увеличат к 2030 году

Пенсии россиян существенно увеличатся к 2030 году. Заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко рассказал на конференции "Общество для всех возрастов" о том, что размер пенсий к 2030 году должен достигнуть 2,5 прожиточного минимума.

Как пояснил замминистра, увеличение пенсий до размера 2,5 прожиточного минимума предусматривает пенсионная стратегия, принятая в конце 2012 года.

Вовченко отметил, что при таком увеличении выплат пенсионеры смогут позволить себе гораздо больше, чем в настоящее время.

"Тяжелое влияние экономических последствий последних нескольких лет привело к принятию ряда непопулярных решений, но сама формула и сам процесс пенсионных накоплений предусмотрены уже сейчас законом таким образом, что вот эти показатели должны в 2030 году быть", — цитирует РИА Новости Вовченко.

По данным Пенсионного фонда РФ, прожиточный минимум пенсионера сейчас составляет 8540 рублей. На 2018 год запланирована индексация пенсий: с 1 января — страховых, которые повысятся на 3,7%, с 1 февраля — социальных, на 4,1%.