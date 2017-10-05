Учителей по уровню зарплат могут приравнять к чиновникам. Приравнять учителей к госслужащим по уровню зарплат и льгот предложили депутаты Государственной думы. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму.

В законопроекте предусмотрен целый перечень мер социальной поддержки педагогов. По инициативе депутатов, у учителей должен быть сокращенный рабочий день и более длительные отпуска. Нуждающимся должно предоставляться внеочередное жилье. Также учителям предлагается давать досрочную страховую пенсию и 50-процентную компенсацию санаторно-курортного лечения.

В законпроекте представлены меры, направленные на привлечение в профессию молодых специалистов, - пишет "Российская газета". В ближайшее время законопроект будет направлен на получение отзыва в правительство.