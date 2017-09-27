Дмитрий Нагиев назвал личной трагедией гибель в ДТП Егора Клинаева

Популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, сыгравший главную роль в молодежном сериале "Физрук",

воспринял новость о гибели в ДТП 18-летнего актера Егора Клинаева как личную трагедию.

Нагиев сказал про Егора: "Светлый человек, с удивительным чувством юмора, с большим актерским будущим". По признанию Дмитрия, кошмарное сообщение ввергает его в абсолютную бездну ужасных переживаний, - передает ТК "Звезда".

Нагиев выразил соболезнования в связи с гибелью молодого коллеги.

Егор Клинаев начал выступать на сцене в самом детстве в составе группы "Непоседы". Он снялся в восьми картинах. В апреле текущего года сыграл нового героя в третьем сезоне сериала "Физрук".

Семь автомобилей столкнулись в ночь на среду в районе 25-километра МКАД. Погиб один человек - Егор Клинаев. Актер проезжал мимо аварии и вышел из своей машины предложить помощь.