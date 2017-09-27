ДТП с участием 7 машин произошло на МКАД в районе ТРК Vegas

В Москве в среду ранним утром серьезное ДТП произошло на 25-м километре внутренней стороны Московской кольцевой дороги (МКАД), в районе ее пересечения с Каширским шоссе, возле торгово-развлекательного центра Vegas. В результате столкновения семи легковых автомобилей погиб один человек. Два человека пострадали.

По словам очевидцев, два автомобиля разбиты полностью. Из-за этой аварии на МКАД образовалась девятикилометровая пробка. По данным «Яндекс.Карты», на внутреннем кольце МКАД пробка растянулась от 14-ого километра до 28-ого километра. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.